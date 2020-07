Los buses de Cañar podrán ingresar a las terminales terrestres de Guayaquil

Guayaquil mantiene prohibida la circulación del transporte interprovincial, pese a que el COE Nacional habilitó este servicio el 15 de junio anterior. Sin embargo, a partir de la siguiente semana podrán ingresar a las terminales terrestres del Puerto Principal, los buses de algunos cantones de la provincia de Cañar y del cantón Colimes de la provincia del Guayas.

Así lo anunció la alcaldesa Cynthia Viteri, luego de concluir un encuentro que tuvo con los alcaldes de otras provincias del país este jueves 2 de julio, y donde se le cuestionó sobre las nuevas restricciones que rigen con el semáforo amarillo, emitidas por el COE hace unos días.

Viteri se limitó a decir que el transporte interprovincial no se va a abrir este mes, tal y como se lo ha solicitado al COE Nacional. No obstante, añadió que tampoco se va a abrir el paso de las unidades de las cooperativas de la provincia de Santa Elena ya que, dijo, no hay una precisión real de los contagios por el nuevo coronavirus.

"Siempre y cuando podamos saber de fuente precisa que el contagio ha bajado, habrá cambios. Oficialmente dicen que han bajado (casos positivos), pero en el lugar se asegura lo contrario. Lamentablemente no podemos movilizarnos ni de ida ni de venida. Santa Elena está en estudios", señaló.

Aunque entiendo que la reactivación a Santa Elena no se da por seguridad, me urge que esa ruta se vuelva operativa. Mi trabajo se da entre Guayaquil y esa provincia. Ojalá el permiso llegue pronto. Por ahora, cada vez que necesito trasladarme hacia allá, contrato un taxi, sacamos un salvoconducto. Es todo un lío, pérdida de tiempo, recursos y gastos. Apolo Armijos,

​guayaquileño

Hasta el momento, 23 cooperativas bajo la modalidad intraprovincial (dentro de Guayas) brindan el servicio en la Terminal Terrestre. Las últimas en incorporarse fueron Mariscal Sucre, Rutas Salitreñas, Salitre y Santa Rosa de Colimes.

En un reportaje anterior, EXPRESO consultó a William Cedeño, supervisor general de la Terminal, sobre el tema y aseguró que los representantes de las cooperativas interprovinciales continuaban con la entrega de los protocolos de bioseguridad. "Ya tuvimos la visita de las autoridades y estamos preparados", precisó.