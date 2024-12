Cerro Azul: El clima complicó las labores de sofocación, explican Bomberos

La intensa radiación solar de este 2 de diciembre pudo anticipar el riesgo de un incendio forestal, creen los guayaquileños. Esta teoría puede confirmarse también según el informe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, quienes contaron a EXPRESO más detalles del incendio forestal en Cerro Azul.

Vista del incendio desde Los Ceibos. Carlos Klinger / EXPRESO

Pronunciamiento

Leopoldo Terán, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, indicó a EXPRESO que hasta las 17:00 de este lunes 2 de diciembre seguían varios focos activos, y que la prioridad de protección era el sector del cerro donde se encuentran antenas de radiodifusión.

“Se han prendido unos 6 o 7 sectores del cerro. La ceniza que se esparce por el viento que es ahorita nuestro peor enemigo es el que nos está ocasionando los focos en varios sectores, hay un área de unas 36 hectáreas que es donde está concentrado el flagelo’, expresó Terán.

“El sector donde se inició es una parte alta, que por el lugar donde está creemos, hasta ahora, que no es provocado, sino que pudo haber sido algún tipo de elemento que ya no depende que alguien lo provocó. Pero la investigación continúa”, sostuvo; sin dar más detalles.

Preocupación ciudadana

En vía a la costa, Los Ceibos, Colinas de Los Ceibos, en la avenida del Bombero, las familias sin embargo aseguraron están sin energía. Y no por los cortes programados.

“Por favor, reconecten el servicio de energía en sectores de vía a la costa, Ceibos... El humo del incendio forestal de Cerro Azul no nos deja respirar”, citó en un tuit Chachi Santos, mencionando a CNEL.

“El humo llega por todos los frentes. Estamos sin luz y ahogados. Me aterra que suframos lo que sufrió Quito semanas atrás, cuando por incendio provocado prácticamente media capital estuvo en riesgo... No sé qué pasó acá. Guayaquil amaneció caliente, más de lo normal. No sé si hay trabajo preventivo por parte de las autoridades en torno a situaciones de este tipo. No sé si fue provocado. Pero hay que averiguarlo. Y si es así, los implicados merecen cárcel”, señaló el residente de Colinas de Los Ceibos Claudio Lemas.

Un aeronave con el sistema Bambi Bucket ha sido desplegada para el incendio forestal en Cerro Azul, en Guayaquil. Secretaría de Gestión de Riesgos

Esto preocupa, sobre todo a los defensores de la vida silvestre. “Cerro Azul alberga casi las mismas especies que Cerro Blanco, que es una zona protegida. Además, la zona del incendio no cuenta con senderos, por lo que debe ser difícil para el Cuerpo de Bomberos acceder al área”, dijo Julio Narváez, ecologista que realiza constantes mingas en las áreas verdes del sector.

El incendio no solo ha causado daños ecológicos, como más de 35 hectáreas afectadas, sino que también impactó la rutina diaria de los ciudadanos. Se registró una alta demanda vehicular en importantes vías de la zona, como la Leopoldo Carrera y la vía Perimetral. En esta última, se cerró un carril para que por ella se desplacen las unidades de emergencia, lo que exacerbó la congestión.

“Es horrible lo que estamos viviendo. Y no hablo del tráfico, puedo quedarme aquí por horas que hoy eso es lo de menos. Lo que me apena es ver como nuestra flora y fauna se ha convertido en nada más que cenizas. Tenemos pocos pulmones naturales en Guayaquil. Cerro Azul es uno de ellos y hoy está en riesgo. Ha sido devastado por el fuego”, señaló la residente de vía a la costa, Nathalie Ruiz, quien era una de las tantas conductoras que desde la vía Perimetral lograba ver lo que pasaba a escasos metros de donde se encontraba.

