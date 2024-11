El Black Friday y ventas navideñas reavivan de a poco el comercio de Urdesa

El comercio de la avenida Víctor Emilio Estrada, vía ubicada en Urdesa, al norte de Guayaquil, ha recibido golpe tras golpe: primero la inseguridad y ahora los apagones han empeorado este panorama, que ha llevado a experimentar ingresos bajos en los negocios de este sector. Sin embargo, creen que las ventas por Navidad y Black Friday podrían generar un repunte en sus ingresos y así compensar las pérdidas de los meses anteriores.

Para Mariela Castro, administradora del local Coleguini, ubicado en esta arteria principal de Urdesa y dedicado a la venta de zapatos y carteras, los meses previos a noviembre han visto una disminución alarmante de la clientela.

Ella relata que, para noviembre y octubre de 2023, llegaban entre 30 y 40 clientes al día, mientras que en octubre de 2024, el número no llega ni a 15. "No se vende, la gente no viene. Aunque tengamos generador, nadie quiere venir porque, en la tarde, todo se torna oscuro y tienen miedo de salir y que les roben", comenta Castro.

No obstante, para este mes ha mejorado levemente el número de ciudadanos que llegan en busca de las ofertas que ofrecen por Black Friday y la cercanía con Navidad. "Estamos ofreciendo dos por uno, y creo que ha sido una muy buena decisión, porque, si bien aún no se llega al mismo número de hace un año, se está recuperando un poco de lo que se ha estado perdiendo en estos meses", asevera.

A pesar de los apagones e inseguridad, las ofertas atraen a varios clientes. Paúl Arias Castillo

Asimismo, Francisco Ocaña, quien maneja una distribuidora en esta zona, explica que las visitas de clientes han aumentado y sus ventas han mejorado en su mayoría, gracias a que los guayaquileños ya están buscando regalos y decoraciones para Navidad.

Él vende artículos variados como cartucheras, mochilas, artículos del hogar, entre otros, por lo que ha optado por descuentos en productos del hogar y decoraciones navideñas. "Octubre fue un mes muy flojo. Ahora, con los descuentos y porque la gente busca focos recargables, luces LED para Navidad y regalos para la familia, han venido como locos a comprar lo que les haga falta y eso resulta bueno para nosotros", asevera Ocaña.

Por su parte, Jacqueline Reyes, administradora de Buenhogar en Urdesa, explica que, debido a las fiestas de Navidad y Black Friday, han puesto todo este mes su mercadería con un 20 % de descuento, decisión que, según ella, les permite recuperar las ganancias que se han perdido por los apagones y la crisis de inseguridad que enfrenta Guayaquil.

"Con nuestros descuentos nos mantenemos en un margen no tan alto, pero han ayudado demasiado, en especial en esta época", comenta.

Sin embargo, no todos los comercios han obtenido buenos ingresos, como es el caso de la tienda de ropa, La Aguja Mágica. Nahira Mancillo, trabajadora de este local, detalla que se han realizado varias promociones, como descuentos del 20 al 30 % en prendas y del 70 % en una marca de maquillaje que distribuyen; sin embargo, no ha llegado la clientela como esperaban.

"Hace un año, por día hacíamos hasta 35 facturas, hoy solo vendemos 12 prendas como máximo en un buen día. Y ni con ofertas la clientela llega. No sabemos qué hacer y lo único que nos queda es seguir trabajando y rogar que venga la gente".

Fernando Díaz, de Import Center, negocio dedicado a la venta de celulares y tabletas, en cambio, no está ofreciendo promociones por las festividades, pero debido a las bajas ventas por los apagones e inseguridad, han contemplado el quitar ciertos beneficios por la compra de celulares.

"A los clientes siempre les damos una mica y un forro gratis por la compra de un teléfono nuevo, pero por el tema de los apagones y los gastos en generadores, no podemos darnos el lujo de destinar nuestro dinero para estos regalos. Ahora nos ha tocado contemplar el quitar por completo estas cortesías con el cliente viejo y nuevo, porque ya no alcanza el dinero", asegura Díaz.

Venta online

Sin embargo, en medio de este panorama poco alentador para varios locales, las ventas en línea les han permitido mantenerse a flote, como es el caso de Coleguini y Buenhogar. Castro, de Coleguini, detalla que, si bien sus ventas han caído, el número de clientes que llega a través del canal digital se ha duplicado. "Lo que habrá que hacer es destinar más tiempo y recursos al canal digital, porque la gente no está llegando a la tienda física", propone.

Mariela Fernández, que trabaja en un local dedicado a la venta de zapatos, explica que las ventas en su local han caído en un 50 %, no obstante, el comercio en línea ha subido un 50 %. "Ruego que esta tendencia no sea solo momentánea y que, cuando todo mejore, las ventas online sigan y las ventas en la tienda física se normalicen", aspira.

