Guayaquil: La basura invade a diario la avenida Manuela Garaicoa

Una avenida ‘decorada’ por el exceso de desechos. A diario se pueden observar decenas de fundas de residuos en las veredas y canaletas de la calzada de la avenida Manuela Garaicoa de Calderón, una arteria del norte de Guayaquil.

51 agentes de tránsito son desvinculados de la CTE Leer más

De acuerdo con la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales (DACMSE) del Municipio, todos los días se recogen 10 toneladas de basura en las cunetas, aceras y veredas de esta vía. La entidad detalla que la intervención en este punto abarca varios bloques de Bastión Popular, La Ladrillera, Ecocity y Ciudad Victoria, cubriendo un total de 7 kilómetros de recorrido realizados por 12 carretilleros.

Según los habitantes del sector, no son solo los moradores los que arrojan sus desperdicios en la calle o en cualquier punto a la hora que les plazca. También llegan vehículos a dejar sacos con basura, llenos de materiales de construcción o restos de comida y otros desechos generados por los humanos.

A esto se suman los conductores que arrojan fundas, tarrinas o plásticos por las ventanas de sus automóviles mientras están en movimiento, una problemática recurrente que los residentes de esta zona deben enfrentar a diario.

La comunidad pide más intervención del Municipio

“Así como hay cámaras que captan infracciones de tránsito, también necesitamos que instalen cámaras para detectar y multar a los ciudadanos que botan su basura donde les da la gana. No es posible que pasen los años y Guayaquil siga siendo un chiquero. Da pena ver cómo se mantiene la ciudad”, lamenta Iveth Pin, residente de la zona.

Guayaquil: Detienen a un integrante de Los Lobos en Puente Lucía Leer más

A este pedido se suma la solicitud de más recolectores en el área, ya que, según los habitantes, aún con el paso de los camiones, hay espacios a los que no llegan y continúan quedando sucios.

“Hay partes de la vía que siguen quedando pestilentes. No hacen una limpieza profunda; pasan, se seca rápido y sigue oliendo horrible. También necesitan mejorar la limpieza, porque la gente ve que en determinado punto hay fundas o huele mal y ya lo asocian con un lugar donde dejar sus desechos”, propone Pin.

RELACIONADAS MAG convoca al Consejo Consultivo de la Cadena Agroalimentaria del Maíz a reunión

Asimismo, otros residentes insisten en la necesidad de mayor intervención de esta dirección municipal y que sus actividades se extiendan a más sectores, a los que, según la ciudadanía, no llegan. “Dentro de los barrios hay puntos que ni tocan, me imagino que por temor a ser asaltados o ‘vacunados’, pero en ese caso, el Municipio debería buscar la forma de garantizar la seguridad de sus trabajadores. Pero, por favor, que también entren a los barrios, porque muchas partes, manzanas completas, parece que no les han pasado una manguera en más de una década, por la pestilencia que emana de allí”, asegura la guayaquileña Zalando Robles.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!