Por todo lo alto, sin mascarillas y sin distancias. El Día de la Madre se celebró este domingo 8 de mayo, y en algunos casos no esperaron a que se les rinda homenaje. Así ocurrió con las madres de la Asociación Lo Mejor es Playas, pues ellas se organizaron y se celebraron a sí mismas, cantando, bailando e intercambiando regalos.

Marjorie Berzoza, presidenta del gremio, conformado por mujeres, dijo que ellas siempre han sido independientes y que están acostumbradas a salir adelante con sus propios esfuerzos.

Homenaje. En Playas se ofrecieron serenatas. Néstor Mendoza

“Eso no quiere decir que no recibamos con amor lo que nuestros hijos nos quieran dar, pero el mejor regalo para nosotras es que nuestros hijos nos quieran, nos respeten, no nos olviden y siempre estemos juntos como verdaderas familias”, expresó Maricarmen Muñoz, mientras recibía el regalo de Nancy Esmeraldas, otra madre.

Una ruta para celebrar a mamá en Guayaquil Leer más

Por otro lado, Neytan Lucin decidió darle serenatas a las madres de su barrio, Playas 2, de manera gratuita.

La demanda de serenos en este año disminuyó, tras dos años de pandemia de la COVID-19. La gente aún no se confía y siente el temor del contagio, por eso algunos no llevaron serenata a sus madres para no exponerlas, aseguró Juan Mite, quien acostumbraba a darle serenata a su madre Fabiola, de 75 años.

Mientras que en Guayaquil, en el barrio Garay se retomó el tradicional agasajo a mamá, que se realiza en el vecindario hace 23 años. Diferentes moradores acudieron a la cita.

Agasajo. En el barrio Garay también hubo música. Cortesía

Allí, asimismo, se proclamó a la Madre Símbolo. La parte musical del evento estuvo a cargo de la banda musical Juventud Estelar de Guayaquil, el artista Carlos Navarro y la cantante Georgina Gallardo.