Baja en el Municipio de Durán: renuncia de la concejala María Eugenia Barreiro

El alcalde Luis Chonillo votó en contra y alertó sobre posibles amenazas

La concejala de Durán, María Eugenia Barreiro, presentó su renuncia en la última sesión del Concejo cantonal, realizada el 20 de noviembre de 2024. Su salida, según se conoció en la sesión, habría sido motivada por presuntas presiones y amenazas que habrían puesto en riesgo su integridad.

Durante la sesión, transmitida de forma telemática, se escuchó el voto en contra del alcalde Luis Chonillo, quien rechazó aceptar la renuncia.

“Mi voto es en contra, con dos puntos muy rápidos. El primero: sospecho que existen presiones. El trabajo como vicealcaldesa y concejal fue íntegro, de mucho compromiso, y quedaba mucho por hacer”, expresó.

RELACIONADAS Andrés Roche ofrece disculpas tras incidente e insultos en el Municipio de Guayaquil

Chonillo añadió que, aunque comprende la necesidad de priorizar la seguridad personal y familiar, mantiene su rechazo por las “sospechas” que rodean la renuncia. “Este espacio se lo ganó María Eugenia por la confianza ciudadana. No quiero que vuelvan a existir presiones al cuerpo colegiado por intereses presuntamente ocultos”, afirmó.

¿Qué resolvió el Concejo de Durán?

En el informe de la sesión ordinaria se incluyó como punto el análisis y aprobación de la renuncia de Barreiro, quien ocupaba el cargo de concejal urbana para el periodo 2023-2027. Finalmente, la mayoría de ediles votó a favor de aceptar la dimisión, pese al rechazo del alcalde.

Hasta el cierre de esta publicación, ni Barreiro ni el Municipio han emitido un comunicado oficial adicional que detalle la naturaleza de las supuestas amenazas.

Vicealcaldesa de Durán renunció en junio de 2025

El 2 de junio se conoció la salida de Jéssika Solís Moncada, quien anunció su renuncia irrevocable a los cargos de vicealcaldesa y concejal del cantón, apenas 18 días después de haber asumido funciones.

La noticia fue difundida a través de su cuenta oficial de Instagram. “He presentado mi renuncia irrevocable al cargo de vicealcaldesa y concejal del cantón Durán”, escribió Solís.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!