Bahía de Guayaquil: desorden por un lado y olvido por el otro

Se acerca la Navidad y, con ella, el comercio se intensifica en el Ecuador, especialmente en Guayaquil, la capital económica del país.

Un equipo periodístico de EXPRESO realizó un recorrido por el centro de la ciudad y se pudo notar el desorden que reinaba, especialmente en la zona de la Bahía.

Desorden e informales por todos lados.

El intenso calor que hizo acto de presencia la tarde de este sábado 21 de diciembre no colaboró con los miles de ciudadanos que salieron a hacer sus compras navideñas, que tampoco contaban con el desorden formado.

"Hay comerciantes informales por todos lados, no se puede ni caminar tranquilo porque tengo a alguien vendiéndome algo al oído. Deberían controlar más eso", reclamó Gianina Buenaño, una mujer que salió a hacer varias compras junto con sus hijos.

Durante el recorrido, se observó a varios agentes metropolitanos, pero muy pocos de ellos ejercían su labor. "Venden en frente de ellos. Vi a uno hasta tomándose un jugo de coco con el vendedor, pero no les dicen nada", reclamó el comerciante Alex Rosado, que considera que se ve perjudicado por los informales.

"Uno paga local y todo lo que conlleva eso, pero vienen los informales y se ponen aquí al pie y nadie les dice nada. No es justo", reclamó.

Los corredores navideños, semivacíos

Algunas zonas de los corredores navideños lucían semivacíos. JOSUE ANDRADE

Desde inicios de diciembre, el Municipio de Guayaquil promocionó los corredores navideños en algunas zonas del centro de la ciudad. Sin embargo, para algunos comerciantes, esto no ha sido de mucha ayuda.

"Este es un cementerio. Está vacío y con poca gente. Hay muchos locales que están cerrados porque la gente no viene y se van a vender a la calle", dijo Vicky Cazola, que junto con un grupo de comerciantes se juntaron para contarle a EXPRESO lo que ocurre.

"Tienen los códigos (permisos para trabajar), pero no vienen. Eso nos perjudica porque la gente, al ver sitios vacíos, prefiere no entrar. No es justo para nosotros", dijo otro comerciante también ubicado en Boyacá y Chiriboga.

"Se supone que esto es para mantener el orden, pero lamentablemente solo nos perjudica porque nos apartan de las ventas y la gente no viene. Y en otra zona, el desorden sigue y hasta es peor", dijo indignada Cazola, que pide intervención de las autoridades.

"El señor alcalde Aquiles Álvarez o Fernando Cornejo (principal de Segura Ep) que vengan a investigar esto. No está siendo beneficioso", solicitó la mujer.

