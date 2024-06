Estos autos están exentos de la revisión técnica vehicular a través de un sticker

En Guayaquil, los carros nuevos que no excedan los tres años de antigüedad desde su compra pueden eximirse de la Revisión Técnica Vehicular (RTV) y circular con un sticker que los certifique como nuevos. Con ello, no habrá inconvenientes con agentes de tránsito sobre por qué no ha realizado el proceso de revisión.

Para obtener este sticker, los conductores deben realizar un proceso en línea para que la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) les envíe este certificado autoadhesivo hasta su domicilio, por el valor de 5 dólares, en caso de que el usuario no pueda o no desee ir hasta la entidad de tránsito a retirar el mismo.

Te invitamos a leer: Álvarez reacciona a supuestos cobros por parte de los municipales en Montebello

¿Cuál es el proceso?

El conductor debe ingresar a la plataforma de la ATM (www.atm.gob.ec). Dar clic en ‘Reserva tu turno’. Tendrá que crear una cuenta y si ya tiene una, deberá iniciar sesión. Una vez ahí, debe presionar en ‘sticker a domicilio’. Luego deberá hacer el pago de la tasa de servicio de la Revisión Técnica Vehicular y la tarifa de envío. Y, por último, debe proporcionar datos para el envío como la dirección del domicilio donde llegará el sticker y su número de celular.

Avenida Juan Tanca Marengo: durante tres días se cerrará en horario nocturno Leer más

Una vez completado el trámite en línea, la ATM promete llevar el sticker en un máximo de 48 horas hasta la puerta de la casa del usuario.

Te invitamos a leer | Guayaquil: Una balacera en un velorio deja a un adolescente sin vida

¿Quiénes pueden aplicar?

Este servicio es exclusivo para autos nuevos. Si el carro fue comprado en el año 2022, podrá circular con el sticker vehicular, sin pasar por la revisión técnica vehicular, solo hasta este año. Si fue comprado en 2023, tendrá hasta el 2025 y si fue comprado este año 2024, podrá circular con el sticker hasta el 2026.

Los autos adquiridos antes del 2022 deben pasar por la RTV una vez al año y no podrán optar por esta pegatina.

Para más contenido de calidad, SUSCRÍBETE A EXPRESO.