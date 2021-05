El auditorio institucional de la CTE recibe el nombre de Galo Martínez Merchán

El auditorio institucional de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), ubicado en la Comandancia Norte, junto a la terminal terrestre de Guayaquil, ahora lleva el nombre del licenciado Galo Martínez Merchán.

El nombramiento lo hizo este jueves 13 de mayo el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, su nieto, en una ceremonia que rindió homenaje al fundador de los diarios EXPRESO y EXTRA, y en la que participaron diferentes autoridades provinciales y de la institución.

“Las palabras que me dijo cuando era joven se quedaron en mí: ‘Las personas pueden tener talento, inteligencia, pero si no tienen voluntad de todos los días y trabajar con esfuerzo, los resultados no llegan’. Esa voluntad he sacado para servir mejor a la comunidad e intentar construir un mejor país”, señaló el ministro durante su intervención.

La CTE conmemora la lucha contra la violencia de género con un homenaje a sus agentes Leer más

Y acotó que en el espacio se van a formar agentes de la entidad, pero remarcó que la intención es que esta formación no solo sea técnica, con leyes, de seguridad vial, sino también que debe ser con valores. "Estos valores van a ayudar un mejor país", expresó Martínez.

El Ministro de Gobierno @martinezjg nos acompañó en el nombramiento de nuestro auditorio institucional en honor a su abuelo el Lcdo. Galo Martínez M., quien fue Secretario General de la CTE y Comisionado de Honor como Asesor de la Presidencia y de la Dirección Ejecutiva en 1997. pic.twitter.com/cPSOYFfgx5 — Comisión de Tránsito (@CTEcuador) May 13, 2021

Eduardo Ayala, director ejecutivo de la CTE, también destacó la labor del licenciado, al recordar que su liderazgo marcó la trayectoria de la institución. “Su legado como ciudadano, político y periodista continúan siendo testimonio de responsabilidad, disciplina y honradez”, acotó.

Acto. Diferentes autoridades y representantes de la transportación acudieron a la ceremonia. Miguel Canales / expreso

En la cita también asistió el gobernador del Guayas, Luis Chonillo; el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Juan Pazos; el comandante de la CTE, Armando Freire, entre otros. Asimismo, se entregaron reconocimientos a las autoridades.

Esa decisión de no rendirse a pesar de las amenzas, multas es lo que a me inspira a seguir trabajando en un Gobierno complejo que hemos tenido que impulsarlo con mucho esfuerzo, compromiso

Gabriel Martínez, ministro de Gobierno

Martínez Merchán se desempeñó como secretario general de la CTE y comisionado de honor como asesor de la Presidencia y de la Dirección Ejecutiva en 1997 cuando la entidad cumplió sus bodas de oro.