ATM retendrá autos sin placa que intenten salir por el peaje de la vía a la costa

Vehículos sin placa o con vidrios polarizados que intenten pasar por el peaje deberán dar media vuelta y no podrán salir de Guayaquil hasta que hayan retirado dichos elementos. Esta fue la disposición de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) para los autos que no cumplan con estas normas.

La entidad anunció que tomará esta medida con aquellos ciudadanos que intenten salir desde el peaje de la vía a la Costa. Estos operativos, que se iniciaron el 25 de diciembre y continuarán durante los próximos días de asueto por Fin de Año, también se llevan a cabo en conjunto con la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil.

De acuerdo con ambos entes, esta restricción tiene como objetivo reducir los índices de siniestralidad y minimizar el número de víctimas en las carreteras del país.

Los automóviles que infrinjan la ley al portar estos accesorios o no contar con la identificación correspondiente serán retenidos por la ATM y trasladados al Centro de Retención Vehicular (CRV).

Despliegue de agentes

Para dar control a estos operativos, la CTE desplegó un total de 5,357 agentes en las redes viales estatales bajo su jurisdicción. No obstante, a pesar de la normativa implementada, ciudadanos que salen del peaje denuncian que este control no es completamente efectivo, pues aseguran que hay carros que pasan por alto este filtro sin ser detenidos o sin que se les prohíba el paso.

“Decidí salir con mi familia a Salinas para pasar el Año Nuevo allá, y en el camino vi que tenían todos estos operativos, pero había carros sin placas y otros con películas solares negras como la noche, y no les dijeron nada. Incluso los dejaron pasar sin mayor problema. No sé si no se dieron cuenta o qué, pero parece que la ley no aplica para todos”, comenta Salvador Arteaga.

