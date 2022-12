Luego de que se anunció la entrega de la totalidad de las placas de vehículos nuevos que se encontraban rezagadas, y a puertas del feriado de fin de año, se sancionará y no se permitirá la salida de Guayaquil a los automotores que no tengan el distintivo. No se permitirá la salida ni para este feriado ni para los días que siguientes.

Así lo anunció la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), este martes 20 de diciembre, al asegurar que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) ya hizo la entrega. Se trata de 35.900 placas de autos y 31.400 de motos, que ya fueron recibidas por la ATM, y que hasta el 9 de diciembre se encuentra pendiente la entrega de 12.711 y 18.900 respectivamente.

"Ante esto y en contribución a la seguridad ciudadana, la ATM reforzará los controles en la ciudad para los vehículos que no porten las placas metálicas de identificación", comunicó la entidad.

Ante esto, el permiso de placa provisional pierde validez y las placas metálicas reposan en el Centro de Revisión Técnica Norte, ubicado en la avenida Narcisa de Jesús. El requisito para retirarlas es la matrícula original del vehículo.

Sin embargo, la ciudadanía espera que estos controles se multipliquen dentro de la ciudad, pues en diferentes avenidas y calles se observan a carros sin placas, a cualquier hora.