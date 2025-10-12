Atentado con explosivo en el norte de Guayaquil deja un detenido

En el sector de Vergeles se han realizado constantes denuncias por extorsiones

La violencia volvió a sacudir a Guayaquil. En medio del incremento de robos, atentados y extorsiones que mantienen en alerta a la ciudad, la Policía Nacional reportó la aprehensión de un hombre implicado en un presunto ataque con artefacto explosivo registrado en el sector de Vergeles , al norte del puerto principal.

RELACIONADAS Capturan a varios sospechosos en operativos de seguridad de Guayaquil

Atentado, persecución, disparos y un detenido en los Vergeles

De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió aproximadamente a la 01:30 de ayer , cuando los uniformados fueron alertados sobre un atentado con un explosivo detonado en una esquina cercana a un local comercial.

Al llegar al sitio, los agentes observarán a dos individuos que se movilizarán en una motocicleta y adoptarán una actitud sospechosa.

Olor a caucho en Guayaquil: Álvarez alerta riesgo y pide usar mascarilla por humo Leer más

Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar y abrieron fuego contra los gendarmes , generando un enfrentamiento en plena vía pública. Los policías respondieron a los disparos con sus armas de dotación, mientras la persecución se extendía por varias cuadras del sector.

Poco después, los ocupantes de la motocicleta perdieron el control y cayeron al pavimento . Uno de ellos logró huir, mientras que el otro resultó herido y fue trasladado a una casa de salud, donde quedó bajo custodia policial por su presunta participación en el atentado.

En la escena, los agentes incautaron una pistola, la motocicleta reportada como robada, fragmentos de una granada y vainas percutidas, elementos que serán analizados por Criminalística como parte de la investigación.

Este nuevo hecho se suma a la ola de violencia que golpea a Guayaquil en los últimos meses, donde los ataques con explosivos, robos y homicidios se han vuelto recurrentes en distintos sectores.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ