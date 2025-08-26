Asesinato en urbanización de Chongón: ¿Quiénes eran las víctimas con antecedentes?

Agresores ingresaron a la urbanización Paseo del Sol 4 disfrazados de uniformados para cometer el crimen

Dos personas fueron asesinadas en la urbanización Paseo del Sol 4 en Chongón.

Dos personas fueron asesinadas a tiros en una urbanización privada de Chongón, en un hecho que ha generado conmoción en esta zona ubicada a cinco kilómetros del ingreso a la parroquia urbana de Guayaquil, en el Km. 24 de la vía a la costa.

El suceso ocurrió alrededor de las 03:00 de este martes 26 de agosto de 2025, dentro de la urbanización Paseo del Sol 4, a menos de un kilómetro del UPC de Chongón.

Según el parte policial, dos sujetos encapuchados vestidos de policías ingresaron a la garita, ataron al guardia de seguridad e ingresaron a una vivienda, en donde dispararon contra Jaime Joel Vera Núñez, de 28 años, y su madre, Martha Celilia Vera Núñez, de 45 años.

Terrible!!

En la Urbanización Paseo del Sol en vía a la costa, delincuentes fuertemente armados se metieron en la madrugada, amarraron a los guardias de seguridad, y habrían asesinado a varias personas. pic.twitter.com/np60xnqunW — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) August 26, 2025

Un familiar de las víctimas, Derlis René Bermeo Vera, de 18 años, fue golpeado y obligado al piso; los atacantes también robaron su teléfono y dos motocicletas, según información oficial

Víctimas con antecedentes penales

La investigación preliminar reveló que ambos fallecidos contaban con antecedentes por robo flagrante:

Jaime Joel Vera Núñez (28 años) tenía antecedentes de 2022 Martha Celilia Vera Núñez (45 años) tenía antecedentes de 2024

Chongón: Críticas y reacciones sobre la inauguración de un anillo vial inconcluso Leer más

Vecinos no dieron declaraciones a la Policía

Al lugar llegaron unidades especializadas: Criminalística, Medicina Legal y Dinased, quienes realizaron el levantamiento de los cadáveres. El reporte policial indica que los vecinos se negaron a brindar información y que el familiar sobreviviente, Derlis Bermeo, es nuevo en la urbanización, proveniente del Guasmo Sur.

Este nuevo hecho mantiene en alerta a los residentes de las urbanizaciones privadas en la zona de Chongón, donde se asientan miles de ciudadanos que temen el incremento de la delincuencia en este sector del oeste de Guayaquil.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.