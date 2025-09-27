Asesinato de concejal en Durán: alcalde Luis Chonillo se pronuncia

El alcalde expresó su pesar por el asesinato, ocurrido días después del crimen contra el director financiero municipal

El alcalde de Durán, Luis Chonillo, se pronunció este sábado 27 de septiembre de 2025 tras el asesinato del concejal Hugo Obando, hecho que conmociona a la población y refleja la ola delictiva que golpea con fuerza al cantón.

En su cuenta de X, Chonillo lamentó la tragedia. “Hoy nuevamente me duele profundamente tener que compartir una tragedia que enluta a nuestro cantón: la irreparable pérdida de un concejal de Durán y amigo Hugo Obando, asesinado por manos de bandas criminales y terroristas que siguen sembrando dolor y miedo en nuestra ciudad”.

El alcalde agregó que se ha apagado la vida de un “servidor público íntegro, un luchador incansable que dedicó su trabajo y esfuerzo por un Durán mejor”.

Concluyó con un mensaje a los familiares: “Acompaño con profundo respeto y sincero cariño a su familia en este momento de dolor. Descansa en paz, amigo”.

Este nuevo hecho ocurre apenas cinco días después del asesinato de Javier Bolaños, director financiero del Municipio de Durán, quien fue atacado a balazos el lunes 22 de septiembre. El vehículo en el que se movilizaba terminó impactado contra un árbol tras recibir múltiples disparos a la altura del kilómetro 26, en dirección a Milagro.

