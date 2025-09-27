Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Luis Chonillo
Chonillo en una entrevista pasada.CARLOS KLINGER

Asesinato de concejal en Durán: alcalde Luis Chonillo se pronuncia

El alcalde expresó su pesar por el asesinato, ocurrido días después del crimen contra el director financiero municipal

El alcalde de Durán, Luis Chonillo, se pronunció este sábado 27 de septiembre de 2025 tras el asesinato del concejal Hugo Obando, hecho que conmociona a la población y refleja la ola delictiva que golpea con fuerza al cantón.

En su cuenta de X, Chonillo lamentó la tragedia. “Hoy nuevamente me duele profundamente tener que compartir una tragedia que enluta a nuestro cantón: la irreparable pérdida de un concejal de Durán y amigo Hugo Obando, asesinado por manos de bandas criminales y terroristas que siguen sembrando dolor y miedo en nuestra ciudad”.

RELACIONADAS

El alcalde agregó que se ha apagado la vida de un “servidor público íntegro, un luchador incansable que dedicó su trabajo y esfuerzo por un Durán mejor”.

Concluyó con un mensaje a los familiares: “Acompaño con profundo respeto y sincero cariño a su familia en este momento de dolor. Descansa en paz, amigo”.

Asesinan al director financiero del Municipio de Durán 

Este nuevo hecho ocurre apenas cinco días después del asesinato de Javier Bolaños, director financiero del Municipio de Durán, quien fue atacado a balazos el lunes 22 de septiembre. El vehículo en el que se movilizaba terminó impactado contra un árbol tras recibir múltiples disparos a la altura del kilómetro 26, en dirección a Milagro.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Asambleísta de RC enfrenta investigación de Fiscalía: ¿Qué dijo el correísmo?

  2. Muerte violenta destapa centro de tolerancia ilegal en el norte de Quito

  3. Petro a Trump: "Aléjese de Hitler", la frase que agrava la crisis de la visa

  4. Asesinato de concejal en Durán: alcalde Luis Chonillo se pronuncia

  5. Muere concejal de Durán tras ataque armado; la violencia golpea otra vez al cantón

LO MÁS VISTO

  1. “No queremos ser parte de un error muy grande”: Luque contra la ubicación en Daular

  2. Toque de queda en Ecuador: restricciones y horarios para este 25 de septiembre

  3. Justicia dicta sobreseimiento a favor de un exgerente del IESS por presunta concusión

  4. Quinto Puente Guayaquil: ¿realmente impactará en la reducción del tránsito?

  5. Correa sobre Noboa: "Me encantaría enterrarlo en las urnas como a su padre en 2006"

Te recomendamos