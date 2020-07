Asesinan a un extranjero en una plaza comercial de La Puntilla

Un ciudadano serbio, identificado como Sasa Spasic, fue asesinado con varios disparos cerca de las 18:30 en Plaza Navona, una reconocida plaza comercial de la vía a Samborondón, este 20 de julio.

En un video de seguridad, del local donde se encontraba la víctima, se observa como un sujeto de tez trigueña, contextura delgada, cabello corto, mascarilla negra y un buzo gris, saca un arma de fuego y descarga la misma contra el extranjero que estaba junto a una mujer, que sería familiar del fallecido.

Cámaras de seguridad captaron el instante en que fue asesinado al estilo sicariato, el ciudadano serbio en el Centro Comercial Plaza Navona, en Samborondón.

Luego se ve como el pistolero se retira del lugar y de inmediato la víctima cae al suelo sin vida. Al momento de los disparos otras ocho personas que estaban cerca al sitio se pusieron a buen recaudo.

Al sitio llegaron agentes de la Dirección Nacional de Muertes Violentas y policías de la Unidad Criminalística, quieres recopilaron datos de lo ocurrido.

Un oficial señaló que están investigando el hecho para dar con el paradero del autor del crimen. La administración del centro comercial, a través de un comunicado, ha informado que las autoridades respondieron de manera inmediata asegurando la zona. "La administración del centro comercial colabora de manera permanente y diligente con la investigación oficial", agrega.

Sobre el hecho, decenas de residentes han hecho públicas sus quejas al señalar que hace falta seguridad en el sector. "No sé si esto sea o no sicariato, lo que importa es como a plena luz del día y en un sitio donde hay familias, pasa algo tan horrible como esto. Señor alcalde, haga algo. No es posible que en esta época, ahora tengamos que encerrarnos en nuestras casas porque hay matones, delincuentes, incluso en sitios que parecen seguros", señaló Andrea Sabando, habitante de la ciudadela Entre Ríos.