Guayaquil: Asaltada con pistola de juguete

Una joven que acababa de salir de un gimnasio fue asaltada por dos sujetos este viernes 14 de mayo, en la ciudadela Sauces 4, del norte de Guayaquil.

La víctima relata que iba junto a una amiga cuando los individuos se acercaron y uno de ellos levantó su camiseta y le mostraron una supuesta pistola. En ese momento, por el susto, ella entregó de inmediato el teléfono.

"Todo fue rápido y ellos se fueron rápido también, por eso no me quitaron el bolso. Mi amiga se salvó porque ella no llevaba nada. A buena hora, un señor vio por donde corrieron y le avisó a la Policía cuando llegó", comentó la perjudicada.

El teniente Wilmer Olmedo, a cargo del sector, explicó que una unidad policial patrullaba por la zona y por eso actuaron de inmediato y persiguieron a los sujetos, quienes fueron alcanzados después de pocas cuadras.

El oficial informó que los sospechosos llevaban un arma de juguete. "Era de plástico, pero para una víctima es difícil distinguir en ese momento. Eso debemos comprender. Los detenidos constan con antecedentes y uno, incluso, hace un año salió por robo".

Tras el suceso, los aprehendidos y la víctima fueron llevados a la Unidad Judicial de Flagrancia.