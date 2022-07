El artista guayaquileño Cristhian Godoy obtuvo el primer lugar en la Sexagésima Primera edición del Salón de Julio, con la obra La paradoja del sueño, donde utiliza acrílico, lápices de colores, marcadores, grafito y collage sobre lona.

Bomberos alistan un festival de juegos tradicionales por las fiestas julianas Leer más

La obra se vincula a la controversia que despierta el uso de pastillas como metáfora cultural que abre paso y garantiza el estado de la humanidad, de su cuestionable pertinencia social y de la modificación de su ecosistema.

El segundo lugar fue para Ilowasky Ganchala, nacido en Guaranda, con la obra Granadero, un óleo sobre tela que muestra tres retratos de la misma persona, en un mismo personaje. Don Luis Enríquez, fue la inspiración de su trabajo. Se trata de un artista de teatro callejero, quien, dentro de su rutina cómica, personifica a un soldado de la patria.

La repetición de este discurso y la insistencia en la memoria cívica pone en evidencia la necesidad de dar cabida a nuevas lecturas para reconstruir nuestra historia.

Ilowasky Ganchala, nacido en Guaranda, con la obra Granadero, obtuvo el segundo lugar Freddy Rodríguez / EXPRESO

La artista guayaquileña Francesca Palma obtuvo el tercer lugar con la obra Mutate is the compilation of events that no longer exist. Un acrílico más grafito sobre lona y gofrado en Canson.

La pieza propone un acercamiento al linde entre lo imaginario y lo concreto. Se presenta como una imagen residual, constituida a partir de gestos, trazos y líneas que, en su conjunto, permiten distinguir un paisaje debido a la familiaridad que produce este tipo de composición.

La obra Mutate is the compilation of events that no longer exist, de la artista guayaquileña Francesca Palma, obtuvo el tercer lugar. Freddy Rodriguez / EXPRESO

La premiación se efectuó la noche del viernes 22 de julio, en las instalaciones del Museo Municipal, con la presencia de más de 300 personas.

El jurado de premiación lo integraron importantes académicas y curadoras de arte de amplia trayectoria internacional: Carolina Castro (Chile), Direlia Lazo (Estados Unidos) y Alma Cardoso (México).

La Feria del Libro y la Lectura vuelve a la Kennedy Leer más

La directora del Salón es Giada Lusardi, de nacionalidad italiana, pero vive desde hace más de diez años en Ecuador, es curadora de arte y docente investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

El primer lugar recibió un premio de $ 10.000; el segundo lugar, $ 6.000; y el tercer puesto, $ 4.000.

La muestra estará expuesta hasta el 27 de agosto en las Salas Polivalente, de Arte Contemporáneo y la Galería que está ubicada en el mezzanine del Museo Municipal.En esta semana se atrender sábado, domingo y lunes para que los ciudadanos puedan recorrer esta exposición.