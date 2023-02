A una semana de haber sido electo como el nuevo alcalde de Guayaquil, Alquiles Álvarez, hizo un pronunciamiento oficial este 13 de febrero. En él dio a conocer el estado en el que se encuentra el Municipio de Guayaquil.

Aquiles Álvarez dice que no hará "obras parches para evitar aluviones" Leer más

Que ha recibido "muchísima información interna", aseguró, y que los problemas dentro del Cabildo son preocupantes, agregó. "Los problemas dentro del Municipio son graves. De hecho, hasta el martes de la semana pasada, en la caja del Municipio no había más de tres millones de dólares. La realidad económica financiera es preocupante. Tengo, solo por citarles algo, dos facturas de Urvaseo que no les han sido canceladas", señaló; al hacer énfasis en que este día él y su equipo de trabajo iniciarían ya el proceso de transición entre una administración y otra.

Álvarez, quien durante la rueda de prensa desarrollada en el Hotel Ramada, se refirió también al tema de sacar las rejas del Malecón, un tema que ha generado debate; indicó que envío un oficio a la Alcaldía con la lista de los profesionales multidisciplinarios que lo acompañaran en este proceso de transición.

"Para nosotros cada paso es importante. Nos hemos tomado el tiempo de armar este equipo que en el transcurso del día lo conocerán. Habrá especialistas en lo privado y lo público. Conversé hoy con Josué Sánchez, el vicealcalde que preside o lidera esta etapa de transición, tenemos una relación de toda la vida; así que vamos a llevar las cosas de la mejor manera. Lo único que le he pedido es que toda la información sea entregada y que le pida a sus directores y mandos medios que no oculten ninguna información porque todo va a salir a la luz a corto o mediano plazo", sentenció.

El alcalde electo dijo que ya hay directores o gente que trabaja ahí que les ha entregado información grave que les ha hecho ver que todo lo que conocían en campaña, "no es tan grande como lo que esta pasando dentro de la institución ".

Aquiles Álvarez: "He prometido devolverle Guayaquil a su gente y lo haré en orden" Leer más

Sobre otro tema, como el de las rejas, aseguró que si bien es uno de sus sueños ver sin muros al Malecón Simón Bolívar, sabe que primero hay que solucionar el problema de la inseguridad en el Puerto Principal

"Por supuesto que yo no soy irracional, sé que primero se deberá solucionar eso. Además, saqué ya un comunicado en el que aclaré que todas las decisiones de la ciudad se la tomarán en conjunto con la ciudadanía, la academia, con todos. Siempre se buscará lo mejor para la ciudad. Por supuesto que hoy no es una prioridad sacarlas porque no hay condiciones que lo permitan. Ojalá se pueda en su momento, es un gran sueño", argumentó.