Cynthia Viteri anunció no asistirá a la posesión de Aquiles Álvarez.

Durante un enlace radial emitido este 4 de mayo, la saliente alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, anunció que no asistirá a la posesión de Aquiles Álvarez, quien ocupará el sillón de Olmedo desde este 14 de mayo.

Durante esa emisión, Viteri señaló que el viernes 12 de mayo realizará su discurso, donde informará de los labores que ha realizado, a lo que añadió que no asistirá al cambio de batuta para el manejo del Puerto Principal, porque Aquiles "tiene su estilo".

"El alcalde (Aquiles Álvarez) tengo entendido que hará un acto el domingo (14 de mayo), para asumir sus funciones. Prefiero que sea así porque el tiene su estilo y su libertad, ya le toca a él, no a mi. Yo le entrego el 12 la ciudad funcionando y los problemas me los tragué yo, los asumí yo casa adentro. A la ciudad no le faltó nada", aseveró Viteri.

A lo que Álvarez respondió: "está en su derecho, igual nuestra administración será para todos, incluida ella también".

Además, durante su intervención en el programa de radio, destacó que dejará 70 obras en construcción para que Aquiles las inaugure y 50 estudios para realizar nuevas contrataciones.

El acto de posesión de Álvarez se llevará a cabo el 14 de mayo a las 10:00 en el Palacio de Cristal, ubicado en el Malecón 2000.