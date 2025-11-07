Aquiles Álvarez hace nueva seña con los dedos: ¿Qué significa?

El alcalde habla de "resistencia" y hace el número tres con la mano en alusión a una saga de ficción

No es el "sinsajo", pero sí el alcalde de Guayaquil. Aquiles Álvarez hizo una comparación curiosa del contexto nacional con la saga de libros de "Los Juegos del Hambre". Lo hizo durante la inauguración del nuevo complejo de pádel en Urdesa.

"No caemos en los juegos del hambre"

El alcalde mocionó un discurso político, que parecía hacer paralelismo de la trama de los juegos del hambre con el contexto nacional.

"Se trata de 12 distritos, más el Capitolio. Eran distritos lastimosamente chiros y todo se concentraba en el capitolio. Y el Capitolio, para darle pan y circo al pueblo, todos los años hacía los famosos 'Juegos del Hambre'", explicó, previo a sentenciar que en su administración municipal no cae "en los juegos del hambre; sí trabajamos por convicción", añadió.

Acto seguido, levantó su índice, medio y anular, como se manifiesta en la saga de novelas de ficción como símbolo de 'apoyo a la resistencia'. "Resistencia, rebeldía y unidad", aseguró que significa. Replicó la misma seña en una reciente historia publicada en su cuenta de Instagram.

¿Qué significa esa seña?

La "señal de 3 dedos" tiene varios significados, pero en los últimos tiempos ha cobrado vital relevancia por la saga de 'Los Juegos del Hambre', donde se popularizó como un símbolo de rebelión y solidaridad contra la opresión, especialmente después de los eventos

Aquiles Álvarez compró boletos de lotería y salió estafado: Mira el video Leer más

Para los scouts, simboliza deber, lealtad y ayuda al prójimo, con el pulgar protegiendo al meñique como gesto de solidaridad.

En Serbia, representa la Santísima Trinidad y es un emblema nacionalista usado en celebraciones y eventos deportivos. En protestas de diversos países, se ha convertido en un signo de resistencia vinculado a los ideales de libertad e igualdad.

También designa la combinación de teclas Ctrl + Alt + Supr en informática y la “trivela” en fútbol, un golpe con el exterior del pie que curva el balón. En contextos informales, puede simplemente indicar el número tres.

