  Guayaquil

Aquiles Álvarez confirma Feria de Guayaquil con Luis Fonsi y Grupo Niche en Parque Samanes.X

Aquiles Álvarez anuncia Feria de Guayaquil con Luis Fonsi en Parque Samanes

La Feria se realizará del 9 al 12 de octubre en el Parque Samanes con Luis Fonsi, Grupo Niche y un homenaje a Alci Acosta

Pasito a pasito, suave, suavecito”. Con estas palabras, haciendo alusión al famoso tema de Luis Fonsi, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunció que del 9 al 12 de octubre se realizará la Feria de Guayaquil, y el artista puertorriqueño es uno de los confirmados.

“¡Luis Fonsi regresa a Guayaquil tras 7 años! Del 9 al 12 de octubre, en el Parque Samanes, viviremos la Gran Feria de Guayaquil: música, cultura, alegría y shows internacionales de clase mundial”, publicó el Municipio en su cuenta de X.

Cabe recordar que, a inicios de septiembre, el Municipio confirmó que la feria se llevará a cabo en el Parque Samanes. Se proyecta la asistencia de más de 400.000 personas. 

Entre los artistas destacados se encuentran el Grupo Niche y un homenaje especial al legendario Alci Acosta, en lo que sería su última presentación en el país.

Feria de Guayaquil en Samanes: lista de artistas

  • Jueves 9 de octubre: Elvis Crespo y Víctor Manuelle
  • Viernes 10: Alci Acosta, Kapo y Grupo Niche
  • Sábado 11: Wilfrido Vargas y Luis Fonsi
  • Domingo 12: Tranzas, Waldokinc el Troyano, AU-D y Don Medardo y sus players

“La data que nos dejan los feriados es muy positiva. El último fue muy exitoso y estoy segura de que el de octubre triplicará esa cantidad en gasto turístico gracias a este evento”, mencionó la directora de Turismo y Eventos, Tahiz Panus.

Las entradas tienen un costo de 10 dólares para compras en línea y 15 dólares en las boleterías del Parque Samanes. La organización indicó que el boleto permite recorrer los stands y acceder al concierto del día. El horario de ingreso a la feria será de 10:30 a 00:00.

