policia
Supuesta balacera fue desmentida por la Policía en X.Tomada de X (@PoliciaEcZona8)

Falso tiroteo en la Bahía de Guayaquil: lo que realmente ocurrió

Video alarmó a ciudadanos al mostrar un presunto robo, pero la Policía lo desmintió. Esto fue lo que sí pasó en el centro

El pánico se apoderó de los transeúntes en el centro de Guayaquil la mañana de este martes 23 de septiembre, cuando un video comenzó a circular en redes sociales mostrando un supuesto tiroteo en la Bahía. Las imágenes, grabadas en la avenida Malecón y Colón, mostraban a personas huyendo y se escuchaban disparos.

En redes sociales se aseguró que presuntos delincuentes habían cometido un violento robo y que fueron captados mientras escapaban por el Malecón 2000. Sin embargo, horas después la Policía Nacional desmintió la información.

Noticia falsa. Ante el supuesto enfrentamiento armado suscitado en la Bahía de Guayaquil, informamos que corresponde a un evento registrado en años anteriores”, publicó la cuenta oficial de la institución en X.

La Policía pidió a los ciudadanos mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales.

Malecón: ¿Qué ocurrió realmente en la Bahía de Guayaquil?

Aunque el tiroteo era falso, el ECU 911 confirmó que a las 09:39 de este martes recibió una alerta de seguridad ciudadana en las calles Eloy Alfaro y Olmedo. El sistema coordinó la atención con Policía Nacional y el Ministerio de Salud Pública.

De acuerdo con personal de Segura EP, durante este hecho un ciudadano de nacionalidad asiática resultó herido. Fue atendido por paramédicos y trasladado a una casa de salud cercana.

