Un apagón genera lluvia de quejas en Urdesa y Miraflores

Los habitantes de Urdesa y Miraflores denuncian este 23 de marzo que llevan más de dos horas sin luz, queja que han hecho visible a través de las redes sociales de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). Que los fallos son constantes, denuncian los habitantes de estos sectores.

Además de los insistentes reportes en esta zona, también hay varios comentarios que alertan de más apagones en el sector de Mucho Lote 1, Mapasingue este y en barrios del suburbio, como Cisne 2 y en las calles Brasil y Cuenca.

Sin embargo, las quejas no paran de llegar, desde La Joya, en La Aurora, Daule, comenzaron a arribar reclamos.

Ante esta situación, CNEL ha respondido a unos comentarios explicando que ya han llegado los técnicos del ente a Urdesa para tratar el problema, pero los moradores ya llevan más de dos horas sin ver una solución, hecho que los impacienta y urgen a la empresa pública a realizar un revisión más grande, debido a los cortes no anunciados que siempre experimentan.

“Esto no puede ser así. En la semana me han cortado la luz tres veces, y yo hago trabajo remoto. Ahora que por fin estoy libre, quiero prender mi ventilador por el calor que siempre hace, y no puedo, se fue la bendita luz de nuevo”, reclama Michael Gómez, quien vive en Urdesa.

Hasta el medio día de hoy, no hubo una solución a esta problemática.