Guayaquil amanece con intensa lluvia y tormenta eléctrica

Guayaquil despertó a sus ciudadanos con una intensa lluvia y tormenta eléctrica, similar a la que soportó el Puerto Principal la tarde y noche del miércoles 26 pasado.

Esta vez, la lluvia inició más temprano y desde las 06:00 los ciudadanos, internautas y autoridades han empezado a reportar cómo se encuentran sus sectores.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), "las precipitaciones se extenderán durante las próximas horas para luego empezar a disminuir su intensidad".

Varios sectores del Litoral amanecen con lluvias y una intensidad actividad eléctrica este viernes 28 de febrero.

Boletín de alerta temprana activo



Boletín de alerta temprana activo https://t.co/uxwXOrrJ7P pic.twitter.com/lNKWxMZcD9 — INAMHI (@inamhi) February 28, 2020

Uno de los sectores más afectados fue la avenida Juan Tanca Marengo, en el sector del centro de salud del IESS, donde la calle se convirtió en un río y el agua llegaba casi hasta las rodillas de quienes transitaban el lugar temprano por la mañana. Incluso, varios carros se quedaron atrapados en las vías y necesitaron ser empujados para salir del torrencial aguacero.

Según la página de la Corporación de Seguridad Ciudadana, al momento se capta acumulación de agua también en calles como Alcedo y 6 de Marzo; en la avenida Francisco de Orellana, al ingreso de Los Rosales y cerca de la Kennedy; en la avenida Portete y Tungurahua; y Las Aguas.

En ciudadelas del norte de Guayaquil, como El Cóndor, Wilson Malavé no ha podido salir hacia su trabajo en la hora habitual. "Me desperté por un trueno y aunque me cambié rapidísimo para salir, sigo todavía en casa. Las calles ya están con agua acumulada y no hay taxi que me lleve. Trabajo en la avenida Narcisa de Jesús, se me dificulta movilizarme", se quejó.

Av Juan Tanca Marengo, norte de Guayaquil se encuentra inundada por el torrencial aguacero que cae desde muy temprano hoy viernes 28 de febrero. @teleamazonasec pic.twitter.com/3YlxJFeXHa — Paul Tutiven Fuentes (@paultutiven) February 28, 2020

En la vía a Daule también se registraron carros dañados, mientras que en la Perimetral varios sectores presentan inundaciones y obligan a los conductores a reducir la velocidad de manera precipitada. La Autoridad de Tránsito Municipal recomienda a los ciudadanos tomar vías alternas y conducir con precaución.