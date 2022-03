Alistan los protocolos para las procesiones presenciales en Semana Santa

Después de dos años de virtualidad por la pandemia, volverán las procesiones religiosas presenciales en Viernes Santo, en Guayaquil. Ante esto, las autoridades se preparan y buscan tener todos los protocolos listos para el próximo 15 de abril.

Ayer, la Policía, la Agencia de Tránsito y Movilidad, el Cuerpo de Bomberos, entre otras entidades, se reunieron para definir el protocolo de bioseguridad que mantendrán, entre ellos el uso de la mascarilla, según coincidieron.

Las procesiones que están contempladas son las de Cristo del Consuelo, las de la Alborada, San Agustín y Stella Maris.

Hace algunos meses se realizó el mantenimiento a la escultura de Cristo del Consuelo. Archivo

Para los ciudadanos, esta es una buena noticia, ya que volverán a retomar una costumbre familiar. “Estamos felices porque podremos volver a hacer nuestras procesiones. Siempre lo hacemos para agradecer en familia, que es lo más importante para nosotros”, dijo Martha Villacís, de 73 años.

Otro creyente, Marcos Iturralde, añadió que no es lo mismo ver el acto por televisión que de forma presencial. “Durante dos años lo hicimos así, pero no era lo mismo. Nunca lo es. Este año ya planificaré para asistir con los hermanos de la iglesia. Eso sí, ahora deberá ser con mucho más cuidado por la pandemia, que aún del todo no se va”, señaló.