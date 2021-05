El Alfredo G. Paulson reanudó su servicio en el área de consulta externa

Tal como estaba previsto, según lo anunciado unos días atrás, un área del hospital Alfredo G. Paulson, en Guayaquil, abrió sus puertas. Rosario Sánchez con 36 semanas de embarazo fue una de las primeras pacientes que acudió ayer al lugar, en busca de una consulta ginecológica.

Ella, quien habita en el Cisne 2, llegó junto a su madre. “La verdad es que esta fue una buena noticia para mí porque en otros hospitales se me hizo difícil la atención, ya que mi embarazo es de alto riesgo y no me sentía segura” manifestó, después de un eco que le realizaron para escuchar los latidos de su bebé.

Como Rosario fueron varias las pacientes, unas embarazadas y otras por una consulta ginecológica que llegaron desde diferentes sectores de la ciudad en busca de atención.

El hospital Alfredo G. Paulson, ubicado en el norte de Guayaquil. Agencia (ag-expreso) Expreso

Como lo publicó EXPRESO, este 17 de mayo el área de consulta externa de la especialidad de ginecología y obstetricia será la primera en abrir. El 25 de mayo lo harán las áreas de emergencia, hospitalización y cirugías para atender partos y cesáreas en el área general. Para la atención se habilitaron 2 consultorios para consulta y uno para ecografías, los que irán en aumento en los próximos días acorde a la demanda. La atención es de lunes a viernes de 08h00 a 16h00. El próximo martes 25 se abrirán las áreas de emergencia, hospitalización y cirugías en la misma especialidad.

El pasado 19 de marzo el hospital Alfredo G. Paulson, que funciona con los servicios de salud en ginecología, obstetricia y otras especialidades relacionadas con la salud de la mujer, suspendió sus actividades totalmente por unos ocho meses. En ese tiempo la Junta de Beneficencia (JBG) realizaría adecuaciones físicas y de potenciación tecnológica en el lugar.

Durante el 2020, a causa de la pandemia, el hospital Alfredo G. Paulson, pese a ser un centro hospitalario libre de COVID, presentó una disminución significativa de la demanda de sus servicios hospitalarios y ocupación a un nivel cercano al 20 % de su capacidad total, por lo que la Junta resolvió ampliar el portafolio de servicios de especialidades y subespecialidades que funcionarán en la edificación.

Dosis. En el Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson de Guayaquil se administran vacunan a adultos mayores y personas con discapacidad. Christian Vinueza

Actualmente una de las áreas de esta casa de salud funciona como centro de vacunación contra la COVID, en un piso distinto a aquel en el que se reanudarán los servicios.

La apertura de hoy corresponde a una primera fase. Las demás especialidades se irán ampliando gradualmente y las especialidades de mayor complejidad estarán habilitadas dentro del plazo anunciado de ocho meses para las adecuaciones y equipamiento que se necesitan realizar para su óptimo funcionamiento.