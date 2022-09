La ciudadanía asegura que denunció el caso hace casi un año y, otra vez, hace un mes, y EXPRESO ha contado la realidad de los árboles en el sector de Samanes 2; pero ni lo uno ni lo otro evitó que un árbol se cayera. En la ciudadela, donde hay decenas de especies secas a causa de las plaga (entre ellas, la cochinilla), la tarde del pasado lunes se reportó la caída de un árbol (matapalo), ubicado dentro de un parque. El árbol estaba afectado por hongos en sus raíces debido al exceso de agua, lo que provocó su desplome.

El parque, a decir de lo anunciado por el Cabildo, recibió mantenimiento en junio pasado, aunque la ciudadanía se queja de que no haya sigo el adecuado. “El Municipio dice que hace desbroces, que poda, fumiga, dice que pinta el área; pero no cuenta con personal capacitado que alerte de que hay un daño tremendo. Esta vez no hubo heridos ni viviendas afectadas, pero, ¿y si había? ¿Qué iba a pasar entonces?”, señaló la residente Lourdes Chérigo.

En el sitio, la especie fue retirada y en los próximos días se sembrará otra.

“Me preocupa que el Municipio no esté consciente de que el problema es enorme. No se trata de reemplazar por reemplazar, sino de curar. El escenario es tétrico en todo el norte”, se quejó la ciudadana Luisa Gallo, que hace énfasis en que en todos los callejones y áreas verdes de Samanes, el escenario se replica.

La sombra es nula en decenas de árboles del norte. CARLOS KLINGER

En un recorrido anterior que hizo EXPRESO, este Diario pudo comprobar que la Alborada, Sauces, Guayacanes y Samanes son apenas algunos de los vecindarios en los que se ha vuelto común caminar o desplazarse en medio de árboles cuyas ramas están secas y con apariencia tenebrosa, similar a la de los bosques donde habitan los villanos de los cuentos de hadas. Laura Solórzano, quien habita en la Rodolfo Baquerizo Nazur, en la vía principal de la Alborada, aseguró vivir junto a samanes que parecen haber sufrido los estragos de un sofocante incendio.

En julio pasado, durante el desarrollo de la VII Mesa Técnica para el Control de la Cochinilla, la dirección municipal de Áreas Verdes constató que en algunas zonas del norte está ya presente la plaga, por lo que aseguró que estaban trabajando de la mano de la academia para crear insectarios capaces de producir enemigos naturales para que se haga una regulación biológica de la plaga. En septiembre de 2021, el Municipio liberó mariquitas como parte de las acciones para controlarla, podó ciertos árboles, limpió otros... pero ninguna de estas acciones dio resultados.

La Alborada. Esta ciudadela del norte de Guayaquil es una de las más afectadas. En prácticamente todas sus etapas se observan árboles secos. CARLOS KLINGER

Para la ciudadanía, el problema está en que actuaron tarde y si bien consideran que el proyecto de los insectarios puede dar resultados positivos, les preocupa cuándo se lo llevará a cabo. "En lo que va del año se han caído varios árboles y nadie hace nada. No sé realmente qué están esperando. A veces pienso que quieren que de a poco uno a uno se vaya derrumbando, quizás les salga más barato..., pero eso no es bueno para la ciudad. Falta amor a las especies. Que estén reforestando a Guayaquil, que es lo que he escuchado que se está haciendo, está bien; mas no hay que abandonar a los patrimonios que por décadas nos dieron sombra. Hoy están ahí, pelados y sin vida. ¿Se los puede revivir? Los ambientalistas dicen que sí, entonces inténtelo, por favor", señaló Emilia Godoy, habitante de la Alborada.