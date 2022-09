Los residentes de la onceava etapa de la ciudadela Alborada cantan victoria. Esto tras conocer que el Municipio decidió no poner en marcha el comodato por 25 años a la fundación Oye Pequeñas Acciones, en el mismo terreno donde se pretendía alojar, también bajo la vía del comodato, a la fundación Pan To Go, hace más de un año. En otras palabras, el vecindario, por segunda ocasión, ha vencido.

EXPRESO registró el firme rechazo al proyecto, por parte de más de 100 residentes, quienes salieron de sus viviendas para alzar su voz y hasta suscribieron documentos dirigidos al Cabildo exteriorizando su desdén. La ciudadanía argumentó que desconocía el “alcance, impacto e influencia y beneficio” que pueda tener el proyecto a esta zona del norte de la urbe.

El deseo y anhelo de todos es que no haya fundaciones en el terreno, y en el que realizamos una acción de hecho, que consistió en la siembra de doce árboles

Luis Chica, líder comunitario

Luis Chica, dirigente comunitario, anhela que estas acciones demuestren al Municipio que, en el terreno de 2.000 kilómetros cuadrados, no aterricen otra vez las ideas de levantar fundaciones. “Fuimos 70 personas que nos opusimos, pues este terreno está botado por más de 40 años y es una tentación para las fundaciones”, puntualiza.

Galo Ruiz, otro dirigente barrial, ahora espera que el Cabildo escuche el pedido que realmente la mayoría anhela: tener huertos urbanos comunitarios y una casa comunal. Afirma que los residentes de las manzanas 6, 12 y 13 serían los principales beneficiarios del plan, puesto que en el sector no existe una de estas infraestructuras.

“La Alborada no tiene un lugar para reunirse y fomentar la participación de todos los vecinos y es por eso que pedimos esa parte, sobre todo para los adultos mayores que aquí habitan y tengan más participación, talleres, máquinas geriátricas...”, resalta el ciudadano, quien recuerda que esta etapa de la Alborada está en vías a formar un comité para, formalmente, tener más peso en sus solicitudes.

Inicialmente, en una respuesta a este Diario, Pedro Martillo, director de Integración Barrial de la institución, precisó que sí hubo una socialización en el barrio y acotó que, “en ningún momento, el Municipio quisiera generar intranquilidad en la zona”.

El espacio nos permitirá unirnos más y estamos emocionados por esto. Queremos un espacio para práctica de taichí, pilates y box, pues aquí mismo viven los instructores

Vilma Pacheco, residente del sector

En un documento de la Empresa Pública de Desarrollo, Acción Social y Educación (EP DASE), en julio anterior, se determinó que, tras un “análisis” y la socialización, resolvió en no conceder el espacio solicitado, siendo revisadas “alternativas en otros lugares”.

Mientras que en otro documento, suscrito por el gerente de la DASE, Jorge Acaiturri, se corrobora que el proyecto no fue aceptado por la comunidad. “Rectificamos que no es factible otorgar el comodato a la fundación de asistencia social e integral 'Oye Pequeñas Acciones', para lo cual se procede a notificar y remitir copias certificadas a la Secretaría Municipal y Dirección de Terrenos del Municipio”.

Acción. Los vecinos han sembrado árboles en el terreno. Cortesía

Pero la victoria de la comunidad continúa, pues hace pocos días algunos habitantes ingresaron al terreno en cuestión para sembrar una docena de árboles. Con esta iniciativa, el vecindario apunta que la maleza no se extienda en el lugar y cambiar el panorama en que se encuentra actualmente: en estado de abandono.

Ellos están emocionados porque la iniciativa va más allá que una siembra. En un borrador se observan los planos de lo que apuntan que se levante en el área donde también prevén una pergola, más áreas verdes, rutas para trotar, y hasta una glorieta que bien puede dar cabida a las clases de yoga o taichí. Es decir, que el terreno sea para las actividades que el mismo barrio requiera.

Lo que pedimos es que esto sea recreativo para acciones buenas y capacitaciones entre todos. La siembra nos ayudó a apropiarnos más del espacio, que está abandonado Galo Ruiz, residente y dirigente comunitario

Ciudadanos de sectores aledaños, como Lucía Tapia, también aguardan que esta intervención llegue, ya que servirá para cambiarle la cara al sector. “Allí cerca de la Alfredo Baquerizo hay unas jardineras que están abandonadas y cada vez hay más personas en situación de calle, por lo que una iniciativa que involucre al barrio sería lo más ideal; los apoyo, el terreno debe ser para ellos”, concluye.