La Alborada persiste en su resistencia a las fundaciones

La escena se repite. Engañados y hasta burlados, así se sienten un nutrido grupo de residentes de la onceava etapa de la Alborada, ubicada en el norte de Guayaquil, quienes se oponen a que se instale la fundación Oye Pequeñas Acciones, en el mismo terreno donde el Municipio pretendía alojar por un comodato de cincuenta años, a la Fundación Pan To Go, hace más de un año.

Los habitantes de diferentes manzanas ya enviaron un oficio al Cabildo expresando su rechazo a la acción, y hasta salieron de sus viviendas portando carteles con leyendas que defienden su desdén: “¡No más fundaciones, queremos más seguridad!”, “alcaldesa, este terreno es área verde”, “¡rechazamos la entrega del terreno!”.

Son 119 moradores que suscribieron el documento, al que tuvo acceso EXPRESO, y en el que argumentan que durante una socialización del 21 de mayo anterior, “no se expuso ni se entregó información relevante de este proyecto”. Ante esto, la inconformidad de los habitantes radica en que desconocen “el alcance, impacto, influencia y beneficio que pueda tener a los residentes”.

Luis Chica, presidente de ocho manzanas, está al frente de esta cruzada y sostiene que esta etapa de la Alborada no requiere que aterrice ninguna fundación. “¿Por qué no las hacen en las periferias? No queremos que ingresen personas aledañas, que no sabemos su reputación, y pueden estar infiltradas personas que aumenten la inseguridad”, expresa.

La Empresa Pública Municipal Dirección de Acción Social y Educación (DASE) interviene en el proceso de entrega. En su respuesta a este Diario, Pedro Martillo, director de Integración Barrial de la institución, precisó que sí hubo una socialización y, si es que hay “reclamos de otros moradores”, procederá a convocarlos. Acotó que “en ningún momento el Municipio quisiera generar intranquilidad en la zona”. En su contestación, que no precisó si le dará de baja al proyecto como lo fue con Pan To Go, defendió a la fundación, alegando que busca “crear y promover servicios y programas de desarrollo integral”.

Comunidad. Los residentes esperan que el predio sea para ellos. amelia andrade

Christian Cusme, tesorero de Oye Pequeñas Acciones, aclaró que esta organización se dedica a la asistencia social e integral dirigida a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, a través del deporte y actividades lúdicas.

Pero, ¿por cuánto tiempo prevé que esté en el barrio? Cusme cuenta que el comodato sería por 25 años y que el equipo ha cumplido con todos los requisitos, pero que actualmente están a la espera del visto bueno de la alcaldesa Cynthia Viteri.

“No somos un centro de rehabilitación, el proyecto está para centro social, con dos canchas, una techada, y en un área vamos a hacer una oficina con tres aulas para dar capacitaciones y emprendimientos”, subraya el tesorero, al recordar que la fundación cuenta con profesores y están trabajando desde hace más de un año.

Ya han venido algunas veces a hacernos propuestas y llegamos al punto, a un acuerdo, pero cayó en un saco roto porque el análisis en conjunto, planificación quedó en el olvido. Freddy Moyano, residente

El terreno está ubicado al lado de un parque cercado y tiene cerca de 2.000 metros cuadrados. Hay una estructura de donde se han sustraído las rejas de las ventanas.

Para moradores como Freddy Moyano y Miriam Orellana, lo que el Municipio debería instalar en el área es una casa comunal, máquinas geriátricas y hasta hacer una explanada donde se ejecute el yoga, tai chi. Es decir, que el predio sea para la comunidad.