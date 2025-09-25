Alarma por incendio forestal moviliza a bomberos en Guayaquil
Un incendio en la avenida Francisco de Orellana, a la altura de la ciudadela Colinas del Maestro, al norte de Guayaquil
En horas de la tarde de este jueves, 25 de septiembre de 2025, se reporta un incendio forestal de gran magnitud en la avenida Francisco de Orellana, a la altura de la ciudadela Colinas del Maestro, en el norte de Guayaquil.
La densa columna de humo fue visible desde varios sectores de la urbe porteña, lo que alertó a los residentes y transeúntes, generando llamadas al servicio de emergencia.
El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil trabaja para controlar las llamas
Desde el ECU-911 se coordinó el despacho inmediato de unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP), con el fin de contener la propagación del fuego y resguardar la seguridad de quienes habitan o transitan por la zona.
@BomberosGYE combaten un incendio forestal 🔥 en Colinas del Maestro.— Segura EP - C5GYE (@segura_ep) September 25, 2025
Desde el #C5GYE monitoreamos la emergencia y coordinamos apoyo en caso de requerirse refuerzo logístico.
Los bomberos, al llegar al sitio, iniciaron maniobras de ataque directo sobre los bordes del incendio y establecieron perímetros de seguridad para evitar que las llamas se expandieran hacia zonas habitadas.
Estado de víctimas y daños
Hasta el momento no se reportan personas heridas ni fallecidas por este evento. La emergencia está siendo tratada como un incendio de maleza, lo que sugiere que el daño ha sido principalmente ambiental o a zonas no construidas. Las autoridades no han publicado aún un estimado del área afectada.
Noticia en desarrollo