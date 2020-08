El cambio climático provocó la lluvia en Guayaquil y la nieve en vía a Papallacta

Guayaquil se despertó este viernes 21 de agosto arrullada por una llovizna en unos sectores y en otras por lluvia. Normalmente agosto es un mes del verano donde hay frío, pero no lluvias; por lo tanto la situación sorprendió a la ciudadanía. "Por estos días uno no piensa en llevar el paragua en la cartera, no es común que llueva en agosto", dijo Leonor Martínez, ciudadana.

Según el Instituto Nacional de Meterología e Hidrología (Inamhi) estas condiciones responden al constante ingreso de humedad, acople de varios factores atmosféricos y procesos termodinámicos.

La entidad señaló que la presencia de lluvias sería en todo el país y explicó que en el callejón interandino precipitación de agua sería ligera y ocasional de moderada intensidad.

Guayaquil despertó con una llovizna en agosto. Blanca Moncada

Mientras que el Litoral las lluvias de mayor intensidad pueden presentarse al norte de la región.

Se espera que la lluvia más fuerte se presente en la Amazonía, en algunos casos de alta intensidad y acompañados de tormentas eléctricas.

El Inamhi advirtió de que en algunas zonas puede existir acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles. E incluso pide que los conductores tengan cuidado, las condiciones de las vías podrían verse afectadas por agua estancada y algunos deslizamientos de tierra.

En condiciones extremas dijo que es probable que exista desbordamiento de ríos en las zonas con mayor nivel de amenaza.

Pero la lluvia no es el único fenómeno que se presenta en verano por el cambio climático. En la vía de Papallacta en este viernes 21 de agosto, 10 carros se vararon porque amaneció nevando en el sector denominado La Virgen, según reportó ECU911. En la vía se tomaron fotos que parecía de otras partes del mundo, donde es común la nieve; pero es en Ecuador donde la temperatura ha bajado tanto en la Sierra que ya cae nieve.

Uno de los efectos es que hay un deslizamiento en la vía Papallacta - Baeza, en el kilómetro 60, el ministerio de Transporte ya realiza trabajos de limpieza en el lugar.

Todo está relacionado con el calentamiento global y con la huella de carbono y gases efecto invernadero, explicó Patricio Salazar, economista y presidente de GPS Group, empresa especializada en electrificación y automatización de fincas acuícolas y agrícolas.

Salazar agregó que es urgente reemplazar el uso del diésel por energía renovable. "Imagínese que cada hectárea de camarón consume al menos 700 galones de diésel por año", dijo. Entonces invitó a meditar en las medidas ecológicas que se deben tomar para que no llueva en verano o que no nieve en un país tropical.