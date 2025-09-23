Aeropuerto de Guayaquil cierra este martes: se inicia segunda fase de mantenimientos

La terminal aérea estará cerrada durante dos días. Los vuelos deberán ser reprogramados. Conoce los detalles

La terminal aérea de Guayaquil vuelve a suspender sus operaciones esta semana. Desde las 09:00 de este 23 de septiembre hasta el mediodía del jueves 25, la pista del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo permanecerá cerrada por trabajos de mantenimiento, según informó la concesionaria TAGSA.

Este será el segundo cierre consecutivo en menos de diez días. La semana anterior, las operaciones aéreas se interrumpieron durante tres jornadas —entre martes y jueves— como parte de la primera fase de intervención en la pista.

La justificación de las autoridades para el cierre de la pista

TAGSA justificó la medida señalando que la intervención busca “mantener la infraestructura en óptimas condiciones, garantizar la seguridad de las operaciones aéreas y la calidad del servicio para los usuarios”.

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) ya realizó una primera inspección de las obras ejecutadas la semana pasada y, de acuerdo con lo previsto, volverá a supervisar los avances una vez concluida esta segunda etapa.

Durante las 51 horas que durará la restricción no despegarán ni aterrizarán vuelos comerciales, tanto nacionales como internacionales.

Mientras tanto, las aerolíneas recomiendan a los pasajeros reprogramar con anticipación sus itinerarios y verificar las notificaciones oficiales para evitar inconvenientes. El cierre coincide con un período de alta demanda de vuelos locales, lo que incrementa el malestar entre los usuarios.

Los viajeros frecuentes, por su parte, cuestionan que estas intervenciones se concentren en semanas consecutivas, lo que genera complicaciones logísticas y económicas. Aun así, la administración insiste en que se trata de trabajos impostergables para garantizar la seguridad aérea en la principal terminal de la Costa.

