Adultos mayores, confundidos con el pago del impuesto predial en la ciudad

Blanca Lasso caminaba desorientada por los exteriores de Municipio de Guayaquil. Como todos los años, acudió al Cabildo para pagar su impuesto predial, pero esta vez las ventanillas estaban cerradas.

La adulta mayor no sabía que, por las medidas de bioseguridad, este año el pago se realizará en entidades bancarias y de manera virtual, como precisa un banner colocado afuera del Municipio.

#Guayaquil | La alcaldía implementó un portal para cancelar el impuesto predial. En los bancos también se lo puede hacer: https://t.co/n1WLM5XNKu — Diario Expreso (@Expresoec) December 28, 2020

Sin embargo, pese a que había trabajadores municipales explicándoles el proceso, muchos de los adultos mayores (que en su mayoría son los que acuden a cancelar sus impuestos estos días) no comprendían lo que tenían que hacer.

Según Roberto Luna, quien indicaba cómo realizar el pago, los ciudadanos deben acercarse a los bancos habilitados para el trámite (Bolivariano, Pichincha, Guayaquil, Pacífico, Servipagos...). Luego de cancelar, tienen que esperar 48 horas, ingresar a la página web del cabildo y ahí descargar e imprimir su comprobante.

Es difícil para personas de nuestra edad, pagar de forma virtual o en los bancos y luego buscando quien nos descargue el comprobante. Otra vez, no han pensando en el adulto mayor. Si pagamos ahora es para ahorrarnos unos cuantos dólares, pero al parecer no sirve de nada. Hay más trabas ahora. René Coronel,

​guayaquileño, 68 años

Pero Blanca aún no comprendía exactamente cómo debe de proceder, pues aseguró que no conoce de tecnología y lamentó que tendrá que pagarle a alguien para que la ayude. “Nosotros llegamos con las justas (de dinero) a hacer nuestros trámites. En el banco nos cobran un adicional (aproximadamente $ 0,50 por el servicio) y ahora nos va a tocar pagar en un cyber o a alguien para que nos imprima el documento”, manifestó.

Como ella, estuvieron también Elías Cando y Wimper Espejo, de 65 y 68 años respectivamente. “No entiendo nada, no sé si ir al banco, pedir que me paguen o ya no pagar ahora”, comentó Cando.

Desde el pasado 2 de enero el cobro del impuesto se realiza con el descuento del 10 % en todas las modalidades de pago. Del 16 al 31 de enero el descuento será del 9 %.