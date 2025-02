San Valentín: Siete historias de adopción que te harán creer en el amor incondicional

A veces, el amor toca a nuestra puerta con patitas suaves. En este San Valentín, EXPRESO ha recopilado historias de lectores que encontraron en la adopción de un animal de compañía un amor incondicional, de esos que llegan en el momento preciso para cambiar vidas.

Un amor que llegó en el momento más duro

"Desde que tengo uso de razón, todas las navidades pedía un perro. Siempre me daban uno, pero de peluche. Había perdido la esperanza", cuenta Camila Sánchez. Al crecer, fue diagnosticada con cáncer. "En medio de mi tratamiento, en el que gracias a Dios avanzaba bien, una amiga me dijo que su perrita dio a luz. Me dijo que uno era para mí. Así, finalmente, llegó el día que tuve un perro, y lo llamé Kai", recuerda.

A pesar de solo tener tres meses, la conexión entre ellos fue inmediata. "Cada vez que volvía de Solca, Kai se acostaba a mis pies. Era como si él supiera que era mi soporte emocional. Siento que nuestra relación me humanizó más. Lo cual es loco, porque él es el can. Es realmente mi compañero, y todos mis cercanos lo saben", concluye.

Camila y Kai, meses después de haber llegado a su vida. CORTESÍA

Cuando el amor llega por corazonada

Jackeline Jácome atravesaba una situación muy difícil en su vida. Un día, navegando en redes sociales, encontró una publicación sobre una feria de adopción y sintió que debía actuar. "Denme el que nadie quiera", pidió con determinación. Así fue como Rocco llegó a su hogar, llenándolo de alegría y compañía en '' uno de sus momentos más complicados', asegura. "Fue la mejor decisión de mi vida", dijo. Desde entonces, Rocco no solo la ha acompañado, sino que también la inspiró a abrir su corazón a otros: hoy tiene un can más y dos gatos adoptados.

Jackeline y sus dos gatos adoptados. CORTESÍA

Un amor a primera vista

Nidia Suárez conoció a Buñuelito cuando era apenas una cachorra abandonada de mes y medio, aún sin dientes. "Yo vivía sola y trabajo remotamente desde hace más de un año y medio, por lo que ella se ha convertido en mi compañía", narra. Hoy, su vida tiene otro color. "No hay nada más bonito que la compañía de un perrito", sentencia.

Nidia con buñuelito y los otros perritos de su familia. CORTESÍA

Cuando el destino los une de nuevo

El amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Geovanna Banchón lo vivió con Maximiliana, su perrita mestiza. Una tarde de mayo de 2018, tras regresar de la tienda, descubrió que se la habían robado. "No paré de buscarla por todo el norte. Fueron días y noches pegando afiches en los postes", recuerda. El 4 de junio, gracias a un sitio de rescate animal, lograron ubicar a Max deambulando por la Universidad Estatal, a varios kilómetros de distancia. "Al inicio no tuve éxito, pero cuando estaba por irme, ella me reconoció y se me lanzó de frente, casi tumbándome. La reconocí viéndola a los ojos. Todo esto fue una historia de fe y amor sincero. Desde entonces, somos felices e inseparables", relata.

Geovanna y Maximiliana en la playa CORTESÍA

Un amigo que evitó una separación dolorosa

A veces, un lazo con un animal también significa salvar un vínculo humano. Luberth Sornoza acogió a Rocky, un pug que su mejor amigo tuvo que dar en adopción por motivos de fuerza mayor. Para Luberth, era la primera vez en dos años que iba a compartir su casa con alguien, pues sus padres habían migrado al extranjero. "Rocky es mi hijo. A donde vaya, él viene conmigo. Y todos lo saben y lo deben aceptar", dice con una sonrisa. Recurrentemente, su mejor amigo lo visita para compartir juntos.

Rocky acompaña a Luberth a sus partidos de fútbol. CORTESÍA

Sanar las heridas de quien lo necesita

Anette López abrió las puertas de su hogar a Nina, una perrita rescatada con muchos miedos y traumas. "Hoy en día ella es nuestra adoración. Se ha acostumbrado tanto a nuestro hogar y le damos tanto amor, que ella nos lo devuelve siendo la luz de nuestra familia. Cuando me siento triste, me recarga de amor", confiesa.

Annette en fin de año con Nina. CORTESÍA

El amor siempre llega, sin importar cuántas veces se nos rechaza

Milo parecía condenado a la soledad. Lo devolvieron al refugio tres veces. Pero Paulina, la más joven de la familia Idrovo, sintió que debía darle una oportunidad. "Adoptamos a Milo a mediados de la pandemia. Perdí a un familiar y sentí que necesitaba adoptar para sentirme mejor", confiesa. Inicialmente, lo hizo en secreto, pero poco a poco su familia tuvo que enterarse... excepto su papá. Eventualmente, todos se encariñaron con él. "La gratitud de Milo se expresa en su lealtad y amor. Ahora es parte de nosotros", dice.

Milo y los papás de Paulina. CORTESÍA

Una oportunidad para adoptar y escribir tu propia historia de amor

Para aquellos que buscan empezar una historia de amor con un animal de compañía rescatado, el Municipio de Guayaquil compartió con EXPRESO el cronograma de sus ferias de adopción para el mes de febrero:

14 de febrero - Feria de adopciones de gatos en CityPet (Mall del Sol) de 10:00 a 14:00.

15 de febrero - Feria de adopciones de gatos en CityPet (Mall del Sol) de 10:00 a 14:00.

21 de febrero - Feria de adopciones de gatos en CityPet (Mall del Sol) de 10:00 a 14:00.

22 de febrero - Feria de adopciones de perros en el Parque Samanes de 10:00 a 14:00.

28 de febrero - Feria de adopciones de gatos en CityPet (Mall del Sol) de 10:00 a 14:00.

