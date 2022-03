Las aceras que rodean los mercados de Guayaquil, libres

El pedido que los ciudadanos, a través de las publicaciones de EXPRESO, venían denunciando, finalmente fueron tomadas en cuenta. Las aceras que rodean los mercados municipales fueron recuperadas, ya no hay sábanas sobre el cemento en el que se ofrecen desde frutas hasta camas para las mascotas y pijamas; y las personas con movilidad reducida ya no tienen que caminar en plena vía, que era el mayor reclamo.

Este fin de semana, en una serie de operativos desarrollados en los exteriores de los mercados de Florida, Mascote, Gran Colombia, en la entrada de la 8 hasta el mercado Casuarina, en el entorno de la Plazoleta de Gómez Rendón y de la Martha de Roldós, se desalojaron a quienes pretendían instalarse en los sitios obstaculizando el paso peatonal.

En los alrededores de los mercados, hay carpas y hasta una especie de comedores ambulantes que incluyen mesas y sillas, y se instalaban todos los días en los sitios. Cortesía

En estos lugares las quejas eran múltiples, puesto que ya se habían registrado caídas e incidentes mayores.

Para Nadia Carvajal, quien habita en el centro, urgía que las autoridades ordenen los alrededores del Mercado Central, otro de los puntos intervenidos. “Allí los informales llegaban hasta con parlantes, la bulla era terrible, tanto o más que el mismo caos que provocaban. Espero que los operativos se mantengan”, insistió.

En Guayaquil, como lo ha venido relatando este Diario, las quejas por la presencia de los informales que se asientan no solo en los mercados, ha sido constante. Las denuncias han sido por ocupar los parterres también de barrios como Álamos Norte, Las Orquídeas, Guayacanes y en sí toda la Francisco de Orellana. "No sé por qué no se logra regular aún esta actividad, que todos tenemos derecho de trabajar es complemente cierto, sin embargo, en estos puntos, son tantos, que generan caos vehicular y traban la movilidad. Los informales no respetan al resto entonces... Que se regulen y se acabe el problema", exhorta Lucas Montiel, habitante de la XIII etapa de la Alborada, que colinda con la Orellana.