Guayaquil: aceras, invisibles en Urdesingue

No importa el día ni la hora para que las aceras de la cooperativa Quisquís, también conocida como Urdesingue por estar en medio de la ciudadela Urdesa y Mapasingue, desaparezcan. Esta realidad obedece al crecimiento de distintos negocios que han tomado posesión de estas veredas, que son estrechas, y que obligan a los peatones a caminar por la transitada calle Costanera. El paso se obstaculiza ya sea por los carteles o la extensión de los comercios.

Pero marchar por al menos tres cuadras de esta arteria, específicamente con las que se conectan con la calle Alianza, representa un riesgo, sobre todo en las conocidas horas pico. Así lo relata Santo Ortiz, un residente del sector, quien no oculta su enojo al referirse a esta problemática que, afirma, se ha agravado a inicios de 2021.

Él quiere tener un poco de seguridad al andar por la acera, pero se lamenta que la autoridad no ejecute los controles en torno a esta situación.

“La zona tiene serios problemas y hasta ahora no hay una solución. No solo es la falta de un plan para que se respete el espacio público, también está el tráfico insoportable de la mañana y la gente tiene que cruzar con miedo. Hay veces que ni el semáforo es respetado”, sentencia Ortiz, quien enfatiza en que la mayoría de buses que circula por la vía forman hasta doble columna y se estacionan “donde haya un espacio”.

Escenario. Este es el panorama del sector en las horas pico. Miguel Canales / Expreso

Gema Palacios, otra moradora, concuerda con él y argumenta que este escenario es el mismo que se repite en otros sectores de la ciudad. Cita como ejemplo el caso de Mucho Lote 2, y que fue publicado por Diario EXPRESO, donde las aceras tampoco eran amigables con sus residentes.

“Aquí pasa lo mismo. Las personas tenemos que arriesgarnos a caminar en la calle, coger bien a nuestros niños y si alguien va en bici sería sinónimo de un accidente”, se queja.

A esta problemática se suma la irresponsabilidad de ciertos choferes de buses. Por ejemplo, Fabiola López, habitante de Urdesa, circula a diario por esta calle por su trabajo y, al llegar al punto mencionado, ha sido testigo de cómo algunos conductores de las líneas 108 y 65 dejan y recogen a los pasajeros en media arteria.

“He visto cómo las personas corren, giran sus cabezas por todos lados porque esta calle es bastante concurrida. Y sí, hay casos en los que no se respetan el semáforo”, acota la ingeniera comercial.

Ella, aparte de los controles en torno a las aceras y el comercio, argumenta que hace falta la presencia de agentes de tránsito para que mejoren el flujo vehicular, y que se sancione a los conductores que incumplan con no dejar a los usuarios en los paraderos autorizados.

En el recorrido que realizó un equipo de este Diario comprobó que hay paraderos que también se encuentran invisibles, pues el espacio de la calzada destinado a estos, ha sido ocupada por algunos comercios o automóviles que aprovechan para estacionarse.

Incluso hay unos carros particulares que hacen base en la esquina de Costanera y Alianza y desde ahí trasladan a las personas al cerro. Y es por esto que los buses abren sus puertas en el centro de la Costanera para que arriben o bajen los usuarios. Las quejas de los pasajeros se multiplican.

Aquí a diario son los problemas. No solo son de tránsito, también de los negocios en las aceras. Queremos una atención y más controles a diario Santo Ortiz, residente

“Es lamentable que se forme un cuello de botella justo en este espacio porque ni los peatones ni pasajeros nos sentimos respetados. A mí me ha tocado bajarme del bus con el miedo de ser embestida por otro carro”, denuncia María Roca, habitante de Mapasingue Este y que a diario coge una de las unidades para ir al sur.

Frente a estas denuncias ciudadanas EXPRESO consultó a la Agencia de Tránsito y de Movilidad (ATM), cuáles son las acciones se ejecutan en el sitio para erradicar esta problemática. La entidad aseguró que ha realizado inspecciones, y dentro de los planes de seguridad vial está la “implementación óptima de la señalización vertical y horizontal de esta vía para el plan integral de Urdesa Central, con el fin de brindarle mejor movilidad y organizar a los usuarios de la vía”.

Agregó que se trabaja en el reordenamiento de las líneas de buses urbanos y que se implementará el mejoramiento de infraestructura de las aceras recomendándose que exista control de tránsito hasta que se realicen las intervenciones mencionadas.

Aunque la ATM no detalló cuándo se pondrá en marcha este mejoramiento, aseveró que en Urdesa sí existen agentes civiles que verifican que no realicen doble columna, no estacionen en parqueaderos o pasos peatonales.

Los buses se forman en doble columna y cruzar la calle es difícil. Los semáforos están, pero el irrespeto es constante en los conductores. Silvia Tomalá, moradora

Esta respuesta no convence a la comunidad que a diario evidencia cómo los conductores faltan a las normas de tránsito. Por otra parte, este Diario consultó al Municipio cuáles son los controles que se realizan en el sitio en torno al comercio y si se prevé un ordenamiento más sostenible del espacio público. Hasta el cierre de este reportaje, las respuestas no llegaron.