Con la presentación de la obra titulada ‘La lucha de Guayaquil por el estado de Quito’, los académicos se reunieron en la ciudad para rendir su homenaje al Bicentenario de la Batalla del Pichincha.

Aunque reconoce que es un poco tarde, pero lo justifica por la pandemia de la COVID-19 y los disturbios que ocurrieron en junio, en el país; Antonieta Palacios Jara, directora del Capítulo Guayaquil de la Academia Nacional de Historia, señala que no querían dejar pasar la fecha sin tener el evento. “Hay un 24 de Mayo porque hubo un 9 de Octubre. Si no se hubiese dado el 9 de Octubre (Independencia de Guayaquil) no estuviéramos festejando los 200 años de la Batalla del Pichincha”, explica.

Sostiene que la gesta que se dio en la urbe porteña es la que origina todo el proceso libertario de 1820 y eso es lo que, como Capítulo Guayaquil, quieren resaltar para la memoria de los guayaquileños, “el verdadero rol que tuvo la ciudad como gestora del proceso libertario”.

Al conversatorio, que se realizó entre el 21 y 22 de septiembre de 2022, en el Salón de la Ciudad del Municipio de Guayaquil, asistieron los académicos del Capítulo Guayaquil, así como el general Paco Moncayo, director de la Academia Nacional de Historia Militar. También estuvo presente Jorge Ortiz Sotelo, miembro de algunas academias de Historia Nacional de Perú. Durante la reunión participó la académica Rocío Jácome, quien resaltó la imagen de José Joaquín de Olmedo, quien fue proclamado presidente de la entonces Provincia Libre de Guayaquil.

Melvin Hoyos, de la Unidad Técnica de Patrimonio Cultural, resaltó la obra escrita por el historiador Julio Estrada Ycaza: ‘La lucha de Guayaquil por el estado de Quito’, en la que el autor señala como propósito exaltar a Olmedo y los demás ecuatorianos que nos dieron la libertad en 1820, a través de los documentos y hechos que relatan. “Comienza Estrada desde la Fundación de Guayaquil, pero comienza a decir los porqués de haberse trasladado de un lugar a otro y nos comienza a hacer entender el porqué de los reasentamientos”, señala Hoyos.