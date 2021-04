Abdón Segovia: “La solución sería que un jurado anual reciba los proyectos”

Después de que se conocieran las inversiones municipales en torno el arte local, el artista guayaquileño cuestiona dichos rubros, el proceso de contratación de los artistas y la precarización de la escena cultural. Se lamenta de que hayan proyectos artísticos con la participación de la comunidad y que tengan nulo apoyo municipal. Propone que un jurado sea quien califique los próximos proyectos artísticos que se den en la ciudad.

La inversión municipal en torno al arte ha sido uno de los temas más cuestionados por diferentes artistas y ciudadanos. ¿Cuál es su lectura al respecto?

Son cifras millonarias. Lo que se ha venido haciendo no es diferente a los otros años. Ha sido escandaloso conocer a quién convocaron para estas obras y las cantidades destinadas a estos proyectos. El Municipio tiene un programa para el 2022 destinado para la obra pública, pero resulta el caso que el Municipio no tenga la liquidez en ese momento y la tiene a finales de 2022 y 2023. Aquí es donde aparece el contratista, personas ajenas a la escena artística que tienen el dinero y cogen el contrato municipal y el artista es un subcontratado. No es legal, pero así viene funcionando esto hace tiempo. La solución sería que busquen un mecanismo para que los contratos vayan del Municipio al artista, que no haya una tercerización.

Justamente como han sido seleccionados los artistas también ha causado desazón en el ámbito artístico. El Municipio afirma que la trayectoria es uno de los requisitos para dar contratos. ¿Esto es suficiente?

Es dudoso. Se contradicen. ¿Por qué no le dieron a Enrique Tábara? Él estuvo solicitando por años que un proyecto se lo aprueben y nunca se lo dieron. Si hablan de que es por trayectoria no se cumple. Cogen a personas que le resuelvan lo que no pueden hacer. Otra falencia es la falta de seguimiento de los artistas locales. Aquí hay obras hechas a dedo, por preferencia y por ignorancia. Muchas veces no hay conocedores o referentes del medio frente a los proyectos. Hay casos donde no se estudia el entorno, no se sociabiliza, no van a concursos y no hay un jurado calificador. No es posible que un artista que haya hecho una obra pública no se compre un carro, una casa o cambie de status.

¿Se siente excluido?

No. En cierto modo he hecho visible mi trabajo. Junto con otros compañeros estábamos trabajando en un proyecto denominado ‘Tatu’ para el 2020. Estaba aprobado en ese entonces por el alcalde Jaime Nebot, y luego entró Cynthia Viteri y tuvimos reuniones con el vicealcalde, pero llegó la pandemia y nos dicen que no hay presupuesto. Nuestros trabajos originales aún no nos devuelven. Nos dicen que se han perdido y les dije que donde vea esos diseños entablaré acciones.

¿Cómo se puede evitar la precarización de los artistas?

Creo que la solución sería que un jurado anual, como cualquier salón artístico, reciba los proyectos y digan este sí vale la pena, este no y estos son los que van. Allí habría un control porque son personas que trabajan en murales, que saben del tema, del proceso de artistas y sobre todo para que no se venda humo. Ya vimos cómo se vende un “mural” y en realidad son impresiones en cerámica, una sublimación sobre cerámica y no un mural. Un ejemplo es cuando Christian Moreano hizo un mural en las escalinatas de Mapasingue, eso sí es mural: azulejo partido y no impresión.

Usted ha llevado al frente proyectos artísticos como Retratando Sobrevivir, que nacieron en la pandemia y que involucra a la comunidad con talleres. ¿Ha sentido que el apoyo municipal ha sido escaso para ello?

Lo que exijo es que las personas que están en la Dirección de Cultura estén empapadas del asunto y que sepan lo que está pasando. Si ya había una programación y la pandemia lo cambió todo, y vieron que salió este proyecto, me hubiera gustado que se nos dé el seguimiento, la difusión, el libro o llevarlo a otras partes. Este proyecto no tuvo presupuesto estatal ni municipal, solo nos ha dado el espacio en el MAAC. Estamos en tiempos donde el artista demostró la autogestión y no necesita ese amparo de dependencia.

¿Y qué opina sobre la remoción de María José Félix del cargo de Cultura? ¿Cambiará este escenario?

La remoción del cargo es un maquillaje. También se debería remover a Juan Pablo Toral. Todos los contratos salen a favor de un grupo y que ya le está saliendo otros contratos a ese mismo. Si Cynthia Viteri firmó el contrato debe pedir disculpas. Insisto, debe haber una comisión de un jurado calificador y de veedores de las propuestas de obras públicas anuales. Mi propuesta es Hernán Zúñiga, Joaquín Serrano y Mariella García. Y en la dirección de Cultura propongo el nombre de Martha Rizzo, una persona que no ha estado envuelta en corrupción, ha trabajado con muchos artistas y tiene un perfil de trabajo. Se ha ganado su espacio y luchado. No ha sido privilegiada.