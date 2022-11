En cuatro días de feriado (del 3 al 6 de noviembre) se contabilizaron 99 siniestros de tránsito en Guayaquil. Estos dejaron como saldo 38 heridos y dos personas fallecidas, según la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

La entidad agregó que 19 personas fueron aprehendidas y fueron trasladadas a la Fiscalía para la respectiva investigación. El exceso de velocidad, la distracción al momento de conducir, el hecho de no respetar las señales de tránsito y de conducir bajo la ingesta de alcohol, continúan siendo las causas de los siniestros.

Vehículo invade carril de la Metrovía y causa daños y heridos Leer más

A su vez, se registraron 102 citaciones, entre las que figuran estacionarse en doble columna, no respetar órdenes del agente y no usar el cinturón de seguridad, estacionar el vehículo en lugar no permitido, conducir sin cinturón de seguridad.

También se retuvieron 31 vehículos por no contar con la documentación en regla y circular sin la matrícula respectiva. Según cifras reportadas, de enero a octubre de 2021 hubo 3.674 siniestros de tránsito que provocaron 157 personas fallecidas y dejaron 3.658 lesionados.

Mientras que, en lo que va de 2022, se han registrado 3.289 siniestros de tránsito con 206 fallecidos y 3.525 lesionados. Es decir, hay un aumento de muertes.

Frente a ello la ciudadanía exige a la ATM que haga controles severos y permanentes. "He visto a los agentes dejar pasar a los conductores que pasan volando sobre las vías. No los multan o ven para otro lado cuando pasan. Repito y lo haré siempre: la razón por la que nadie respeta nada es porque hay sanciones blandas, alcahuetas del desorden", se quejó Miguel Santiesteban, habitante de la avenida Narcisa de Jesús.