Guayaquil: la avenida 9 de Octubre y la calle Panamá se peatonalizarán

El pedido ciudadano fue escuchado. El Municipio de Guayaquil informó que la avenida 9 de Octubre, principal arteria de la ciudad, y la recién regenerada calle Panamá se peatonalizarán. El fin es incentivar las visitas a esta parte de la Perla del Pacífico ya que, así como ha evidenciado Diario EXPRESO, el dinamismo se esfuma al caer la tarde.

La medida arrancará desde el mes de octubre y será durante los fines de semana. El proyecto también busca, según detalló el Cabildo este lunes 6 de septiembre de 2021, promover los aspectos históricos y culturales del centro, al igual que la reactivación económica de la zona.

La peatonalización de la calle Panamá ha impulsado la recuperación del centro de la ciudad con nuevos espacios para el esparcimiento de los guayaquileños. pic.twitter.com/XRvfEzCES7 — Alcaldía Guayaquil (@alcaldiagye) September 3, 2021

La peatonalización será longitudinal por lo que no involucra las calles transversales. No se especifica hasta qué tramos serán peatonales durante ese tiempo. Se espera que con esta decisión no se originen congestionamientos vehiculares en el centro. La Municipalidad dice que realizó un estudio de tráfico y que este determinó que el impacto de la medida es mínimo.

Hacerlo peatonal hace que la gente se sienta segura de poder venir a caminar con tranquilidad y eso beneficia a los locales Pamela Unda,

propietaria de la cafetería Colibrí

No se cerrará tampoco la calle por donde circula la Metrovía y se permitirán los accesos a los edificios que tienen garaje.