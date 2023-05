6.000 citas para pedir visa estadounidense fueron reprogramadas por falta de personal

A Diario EXPRESO llegaron decenas de denuncias que reclamaban por la reprogramación de citas para conseguir la visa estadounidense. La preocupación e indignación de los guayaquileños radicaba en conocer cuál era la razón de este nuevo retraso.

“Saqué mi cita en noviembre del año pasado y me tocaba en mayo, pero hace unos días me notificaron que debo esperar hasta diciembre próximo. Es injusto no sé por qué me hacen eso”, dijo con tristeza María Báez, quien espera poder adelantar su cita en los próximos días.

EXPRESO consultó a la embajada americana las razones para esta reprogramación inesperada. “Las citas cambiaron debido a un retraso inesperado en la llegada de varios funcionarios consulares estadounidenses desde los Estados Unidos. Como resultado, no tendremos el personal necesario para entrevistar a todos los solicitantes que tenían citas programadas a corto plazo”, respondió mediante correo electrónico un vocero de la Embajada de EE.UU. en Ecuador, que confirmó que son aproximadamente 6.000 personas a las que se le reprogramó la cita en el país.

“Actualmente procesan más de 1.500 visas de no inmigrante diariamente y ya han tramitado más de 130.000 solicitudes de visa de no inmigrante desde el 1 de enero de 2023 en el Ecuador”, complementó la autoridad.