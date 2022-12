Los villancicos pusieron a cantar y a bailar a más de 50 mujeres con discapacidad intelectual y síndrome de Down, que al ritmo de la música se levantaron de sus sillas para celebrar la víspera de la Navidad a lo grande.

Vestidas con trajes de color verde y rojo, y con gorritos de felpa de colores, ellas hicieron del este jueves una verdadera fiesta, en la que sobraron los abrazos. En la fundación Jacinta y Francisco, ubicada en la Alborada, más de 70 personas, entre invitados, voluntarios y familiares, bailaron al son del Grupo Querubín, de la escuela musical La Mayor. Hubo gritos de emoción, rondas y carcajadas. Nadie podía creer que aquella celebración tradicional, que por la pandemia se suspendió, nuevamente se haya reanudado.

Era como vivir una primera Navidad.

“Hacemos esto como celebración para ellas, que aman estos eventos tanto o más que bailar, como verá. El objetivo es compartir, que la pasen bien, que canten villancicos, que coman dulces. Que sea una dulce Navidad”, aseguró Sunny Bores, directora del centro.

Mirella Solórzano, voluntaria de la fundación, dijo estar contenta de verlas sobre la pista que improvisaron en el patio. A los invitados se les repartió los postres elaborados por las integrantes. “Son hechos con cariño”, dijo una de las jóvenes, que se emocionó con cada canción interpretada.

“Hoy más que nunca he disfrutado del público, que es uno de los más maravillosos y genuinos que he tenido. Me voy feliz. Más que feliz”, comentó Guillermo Suárez, joven promesa del grupo Querubín.