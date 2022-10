Un total de 37 siniestros de tránsito se registraron en Guayaquil, que dejaron como saldo a 42 personas heridas y una fallecida, además de 17 aprehendidos que fueron traslados a la Fiscalía para investigaciones.

Esas fueron las cifras que contabilizó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) durante el fin de semana anterior (del 28 al 30 de octubre de 2022). Las causas de los siniestros continúan siendo el exceso de velocidad, no respetar las señales de tránsito y la distracción al momento de conducir, reveló la entidad.

Las tipologías más frecuentes fueron por atropello, estrellamiento y pérdida de carril. Mientras que las vías con más incidencias viales fueron la vía a la costa, la Perimetral y la vía a Daule.

A su vez, se registraron 195 citaciones, siendo las más frecuentes, acotó la ATM, estacionarse en doble columna, no respetar órdenes del agente, no usar el cinturón de seguridad, estacionar el vehículo en lugar no permitido, conducir sin cinturón de seguridad.

En lo que va del 2022, la ATM registra 3.430 siniestros de tránsito con 203 personas fallecidas y 3.460 lesionados. Cortesía

Además, se registró un total de 24 citaciones a conductores de motocicletas por circular sin casco homologado y sin el adhesivo de la placa vehicular en la parte posterior del mismo, como lo establece la ordenanza vigente.

En lo que va del 2022, se han registrado 3.430 siniestros de tránsito con 203 personas fallecidas y 3.460 lesionados.