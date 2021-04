Guayaquil: 15 locales fueron clausurados en operativos para evitar contagios

Durante el fin de semana, la Dirección de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil, Intendencia General de Policía, Gobernación del Guayas y la Policía Nacional realizaron un operativo de control de las medidas de protección contra el COVID-19 que dejó como resultado la clausura de quince establecimientos.

Los locales sancionados fueron una gallera, un complejo deportivo, un billar clandestino, un restobar, cinco bares clandestinos, cuatro licoreras y dos viviendas que realizaban fiestas. El operativo se realizó en el centro, sur y suburbio de la ciudad.

Mientras que en el sector de La Chala, el dueño de un bar arrancó los sellos de clausura colocados y expendió bebidas alcohólicas, pese a la ley seca.

Hubo bares que estaban funcionando la noche del pasado sábado, pese a la ley seca. Cortesía

La sanción comprende desde uno hasta cinco salarios básicos, dependiendo de la infracción que comete.

Para los habitantes de Guayaquil, que se sigan dando este tipo de actos, evidencia lo poco que a la ciudadanía le importa la salud y la familia. "La gente sigue haciendo lo que le da la gana, no se cuida, no previene, no ataca disposiciones. ¿Cómo quieren entonces que la gente no se enferme? Cómo hacerlo, si nadie colabora", precisó Juan Mendieta, habitante de la ciudadela Colinas de la Alborada.

Familias que habitan en el Suburbio, uno de los puntos donde se cerraron los locales, hacen un llamado a que las autoridades fijen sanciones. "Aquí nadie usa mascarilla, es como si el virus jamás hubiese llegado. Hay fiestas, todos beben, juegan en las vías como si nada... Yo no estoy pidiendo chaperones para los habitantes, sí, sanciones fuertes: monetarias y hasta cárcel, si es necesario", agregó Narcisa Aguirre, habitante de este sector.

En otros puntos de Guayaquil, clausuras similares y que han generado una serie de críticas se han dado a lo largo de este 2021. Hace seis días, los funcionarios de la dirección de Justicia y Vigilancia del Municipio clausuraron el patio de comidas del centro comercial Mall del Sur, ubicado en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán. Según la entidad, la clausura se dio por el incumplimiento de las normas de bioseguridad y aforo permitido, que es del 50 % de acuerdo a las ordenanzas emitidas por el COE Cantonal y Nacional.