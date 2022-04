Emotividad, abrazos y lágrimas de alegría fue el ambiente que reinó en los lugares de reuniones de los testigos de Jehová al reabrir sus salones en Ecuador, en el país hay unas 1.200 congregaciones. Por 730 días más de 100.000 miembros de la organización religiosa mantuvieron reuniones virtuales a consecuencia de la pandemia del coronavirus, desde el pasado viernes 1 de abril y durante el fin de semana por primera vez, desde 2020, las instrucciones espirituales vuelven a ser presenciales.

Vocero de los Testigos de Jehová en Ecuador: “No estamos en contra de las vacunas” Leer más

La característica fue de que muchos llegaron una hora antes antes de que empiece el evento. "Mi reunión empezaba a las 08:30, pero estuve antes porque quería compartir con mis hermanos espirituales. He estado tan emocionado por esto que hasta me levanté más temprano de lo acostumbrado", manifestó Francisco Almeida, testigo de Jehová.

"Fueron dos años en que nos vimos solo mediante una video llamada. Extrañaba este olor a amor, el calor humano y los abrazos de mis hermanos, que es la familia espiritual que me ha dado Jehová", indicó a Diario EXPRESO Débora Padilla, miembro de la organización religiosa.

La primera reunión presencial de la congregación Guangala, al sur de Guayaquil, fue el sábado 2 de abril por la noche. Lina Zambrano

Tengo sentimientos encontrados son dos años en que los vi solo por la cámara. Me place llorar de alegría. Edith Cevallos,

miembro de los testigos de Jehová



Hubo sentimientos encontrados porque no se pudo evitar la nostalgia por los que se durmieron en la muerte durante este tiempo. "Siento regocijo de escuchar las instrucciones bíblicas nuevamente en vivo en directo, pero es una emoción que no puedo describir con palabras; porque a la vez siento añoranza por quienes ya no están", manifestó Yessica de Rico, miembro del grupo religioso.

Por segundo año los testigos de Jehová organizan su convención de forma virtual Leer más

Los arreglos para regresar a las reuniones presenciales empezaron días atrás, "nos hemos asegurado de cumplir con las normas que se deben cumplir en estos tipos de reuniones, además este año el viernes 15 de abril vamos a recordar la muerte de Jesucristo a nivel mundial y ya estamos invitando a la comunidad. Se puede seguir el programa en dos modalidades: presencial o virtualmente", señaló Juan Paz, portavoz regional de los testigos de Jehová en Ecuador.

La emoción de verse en persona y ya no virtualmente. Lina Zambrano

Como seres humanos no fuimos creados para estar encerrados, pero fue necesario por la pandemia, ahora que hemos podido volver a estar juntos tengo las emociones a piel del corazón. Miguel Cevallos,

miembro de los testigos de Jehová.



El año pasado, en el mundo, asistieron más de 21 millones de personas al memorial de la muerte de Jesús, evento que fue virtual, el aumento en relación al 2020 fue de 19,7 %

Así es ser Testigo de Jehová en tiempos de pandemia Leer más

¿Por qué se tomaron más tiempo en reabrir sus salones de reuniones? "La vida es un asunto muy importante y queríamos asegurarnos de cumplir con todos los requisitos para volver a las reuniones presenciales, todos estamos dispuestos en obedecer las instrucciones que hemos recibido de que si una persona tiene síntomas gripales o de coronavirus lo mejor es escuchar las reuniones virtualmente", agregó Paz.

La primera reunión presencial a los dos años en el Recreo, en Durán. Lina Zambrano

Es expectacular volver a estar juntos adorando al Dios Todopoderoso. Al llegar se me erizó la piel por las emociones. Liliana Manzo,

miembro de los testigos de Jehová



Los asistentes a las reuniones presenciales todo el tiempo mantuvieron puesta la mascarilla, tal como es la disposición actual de las autoridades; además que todos los asistentes están vacunados.

Es una característica de los testigos de Jehová que prediquen y todavía falta que el grupo religioso retomen las visitas de casa en casa para compartir una información basada en la Biblia, desde que apareció la pandemia lo hacen por teléfono o por cartas. Otra de las actividades que aún no se ha anunciado que serán presenciales son las asambleas, que normalmente congregan a miles de adeptos.

La primera reunión en la congregación Puerto Azul, después de dos años de verse virtualmente. Cortesía

No hay palabras para describir las emociones de ver a mis hermanos espirituales unidos nuevamente en el salón, en la primera reunión presencial en dos años. Melba de Verdesoto,

miembro de los testigos de Jehová

DISCURSO ESPECIAL

Antes de la recordación de la muerte de Jesús habrá un discurso especial que será entre el sábado 9 y domingo 10 de abril, el tema será ¿Dónde encontrará una esperanza segura? El programa de 30 minutos proporcionará razones concretar para confiar en las promesas de la Biblia. El mensaje toma relevancia en estos días porque en la encuesta Fin de año 2021 de Gallup reveló que, además de que las personas de todo el mundo sienten un descenso de felicidad y esperanza, la pandemia sigue afectando a los temores y expectativas de la gente. "De cara al 2022, la percepción es que estamos en una situación crónica sin un final claro", dijo el presidente de Gallup, Kancho Stoychev.

Compartiendo palabras de ánimo antes de que inicie la primera reunión presencial luego que por dos años se han visto solo virtualmente. Lina Zambrano

El discurso es el primero de los dos eventos especiales de abril de los testigos de Jehová organizan en sus 119.297 congregaciones de todo el mundo, el otro es la recordación de la muerte de Jesús, que será el viernes 15 de abril después de las 18:00.

La entrada a los dos programas es gratuita. La información para asistir a nivel local está disponible en la página virtual jw.org.