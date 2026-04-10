Pablo Ruales denuncia uso de imagen de su hermano sin autorización en programa de televisión

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Las claves del caso Efraín Ruales falleció el pasado 27 de enero del 2021 asesinado luego de salir del gimnasio. Hasta el momento no se han determinado las razones de su muerte

Pablo Ruales, hermano de Efraín Ruales, ha tenido mayor participación en los medios de comunicación tras la muerte de su hermano. Es muy activo en las redes sociales

Pablo Ruales denunció en un video publicado en Instagram que nadie de su familia dio la autorización para el uso de imagen de su hermano Efraín Ruales, en el programa televisivo.

Pablo Ruales publicó un video en su cuenta de Instagram denunciando el presunto mal uso de la imagen de su hermano, Efraín Ruales, en un programa de televisión.

El contenido reproducido por Tc Televisión ncuentra en el centro de la polémica tras la difusión de un video elaborado con inteligencia artificial en el que aparece aparentemente Efraín Ruales .

El contenido generó una reacción inmediata por parte de su familia. Pablo Ruales expresó su incomodidad por la utilización de la imagen de su hermano sin autorización.

Pablo Ruales asegura que no se dio autorización para el uso de imagen de su hermano.

En su pronunciamiento, fue enfático al señalar que la familia nunca dio su consentimiento. “Nosotros como familia nunca autorizamos el uso de imagen de mi hermano”, afirmó, al tiempo que explicó que previamente existieron conversaciones con el equipo del programa.

Según relató, mantuvo diálogos directos con Francisco Pinoargotti, conductor del espacio, y con la productora Vanessa Pazmiño, en los que dejó clara la postura de la familia frente a este tipo de contenidos.

Pablo Ruales sostuvo que incluso compartió con ellos el contexto emocional que atraviesan. Indicó que se trata de un tema que aún resulta sensible y que requiere tiempo para ser procesado dentro del entorno familiar.

“Les expresé los sentimientos de la familia, lo difícil que todavía es manejar temas que involucren a mi hermano”, manifestó, agregando que pidió respeto y paciencia antes de abordar públicamente este tipo de recursos audiovisuales.

Sin embargo, aseguró que, pese a estas conversaciones, el material fue difundido. “ Fuimos muy claros que no queríamos que utilizaran su imagen y no les importó”, reclamó en su mensaje.

El hermano de Ruales también cuestionó lo que considera una falta de respeto a la decisión familiar. En su pronunciamiento, dejó entrever su decepción por lo ocurrido, señalando que esperaba que su negativa fuera tomada en cuenta.

Además, en su mensaje público, lamentó haber confiado en que su pedido sería atendido. En ese sentido, dirigieron críticas directas al equipo del espacio televisivo, enfatizando que se trata de una decisión previamente comunicada.

Hasta el momento, ni TC Televisión ni los representantes del programa han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.