Offset recibe un disparo en Florida: qué pasó con el rapero tras el tiroteo

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Offset fue baleado el 6 de abril en casino de Florida tras pelea en valet





El rapero está estable en hospital; policía detuvo a dos personas



Lil Tjay fue arrestado por altercado, sin cargos por el tiroteo

El rapero Offset fue baleado en Florida tras un tiroteo en un casino. El artista se encuentra en condición estable, según autoridades. El hecho ocurrió el 6 de abril de 2026 en el Seminole Hard Rock. La policía detuvo a dos personas y continúa con la investigación. Se sabe que su salud ya está estable, aunque sin mayor información.

El rapero Offset, exintegrante del grupo Migos, recibió un disparo la noche del lunes 6 de abril de 2026 en Florida. El hecho ocurrió en la zona de aparcacoches del hotel Seminole Hard Rock, ubicado en Hollywood, al norte de Miami.

Según un portavoz, el artista fue trasladado a un hospital y se encuentra en condición estable. La policía indicó que las heridas no ponen en peligro su vida.

Escena del altercado del domingo en el que fue baleado el rapero.Cortesía

¿Por qué ocurrió el altercado?

Las autoridades informaron que el tiroteo se produjo tras una pelea en el lugar. Dos personas fueron detenidas. Una de ellas fue identificada como el rapero Lil Tjay, acusado de conducta desordenada y de conducir sin licencia válida. Su abogada señaló que no se le imputó el tiroteo.

La policía no confirmó de inmediato la identidad de la persona herida, pero señaló que una víctima fue atendida en el área de valet del establecimiento. Los investigadores trabajan para identificar a otros involucrados.

Offset, cuyo nombre es Kiari Kendrell Cephus, alcanzó reconocimiento como parte de Migos. El grupo lanzó éxitos como ‘Versace’, ‘Bad and Boujee’, ‘Stir Fry’, ‘Narcos’ y ‘T-Shirt’.

El caso ocurre años después de la muerte de Takeoff, integrante del mismo grupo, quien recibió un disparo en Houston tras un altercado.

En su carrera como solista, Offset lanzó los álbumes Father of Four (2019), Set It Off (2023) y Kiari (2025).

También estuvo casado con Cardi B, con quien tiene tres hijos. En 2024, la artista anunció una demanda de divorcio.