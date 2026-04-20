¿Quién es Guilherme Peixoto? El 'cura DJ' que armó un rave masivo en Plaza de Mayo

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Homenaje masivo: El sacerdote DJ Guilherme Peixoto reunió a 120 mil personas en Plaza de Mayo para conmemorar el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco.



Fusión musical: El set incluyó mezclas de tecno con fragmentos de discursos papales y una versión adaptada de 'Café con Ron', uniendo la fe con ritmos urbanos y electrónicos.



Evangelización digital: Peixoto, viral tras la pandemia y con paso por Ibiza, utiliza la música como herramienta para conectar a la juventud con el mensaje de paz de la Iglesia.

Buenos Aires vibró al ritmo del tecno. No fue una protesta ni un acto político, sino un 'rave' monumental liderado por el sacerdote portugués Guilherme Peixoto. Con jeans, cuello clerical y un rosario en la muñeca, el clérigo transformó el corazón de la capital argentina en una pista de baile masiva para rendir tributo al papa Francisco, a un año de su fallecimiento.

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Conmemoración del primer aniversario de Francisco

La fecha no fue azarosa. El set de Peixoto marcó el primer aniversario del fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio, quien partió el 21 de abril de 2025 tras una crisis respiratoria. En un despliegue de tecnología y fe, el DJ portugués utilizó los muros de la Catedral Metropolitana como pantalla para un viaje sonoro que entrelazó discursos originales del pontífice con mezclas de vanguardia, devolviendo simbólicamente la voz del Papa a su tierra natal.

De Bad Bunny a los cantos gregorianos

La propuesta musical no conoció fronteras de género. Uno de los momentos más comentados fue la versión 'cristiana' de Café con Ron de Bad Bunny, donde la letra fue adaptada con frases de protección divina. A esto se sumaron versiones electrónicas de Ameno, el clásico de los 90 que emula cantos gregorianos, y el icónico Solo le pido a Dios de León Gieco.

La escenografía reforzó el mensaje espiritual: una cruz iluminada presidía la consola mientras una paloma blanca aleteaba en las pantallas gigantes. El set inició con la contundente voz grabada de Francisco sentenciando: "¡La Iglesia no es una ONG!", elevando la energía de una multitud que portaba aureolas de luces led.

Del karaoke parroquial a la meca de Ibiza

La trayectoria de Peixoto, párroco de la Arquidiócesis de Braga desde 1999, es tan singular como su música. Lo que comenzó como noches de karaoke para pagar las deudas de su parroquia en Portugal, evolucionó tras la pandemia en un fenómeno viral. "Se me eriza la piel cuando siento que estamos todos unidos en la pista de baile", confesó el clérigo de 52 años, quien asegura que, aunque sus misas dominicales mantienen la liturgia tradicional, utiliza los sintetizadores como una herramienta de evangelización masiva.

El 'Cura DJ' que conquistó el mundo

La pandemia de 2020 fue el punto de quiebre para su carrera artística. A través de transmisiones en vivo, su apodo de 'cura DJ' dio la vuelta al mundo, llevándolo a escenarios en Beirut, México e incluso Ibiza, donde celebró sus 25 años de sacerdocio ante miles de jóvenes. Para Peixoto, el tecno melódico es el vehículo perfecto para transmitir mensajes de paz y reconectar a la juventud con la espiritualidad.

El 'cura DJ' convirtió el tecno en mensaje de paz para miles de jóvenes.Foto: EFE

Una convocatoria que trascendió la religión

Aunque la Iglesia católica argentina convocó formalmente a sus fieles, la Plaza de Mayo recibió a personas de todas las edades y creencias. Practicantes y curiosos se unieron en un jolgorio que culminó con el mandato más célebre que Bergoglio dejó a los jóvenes: "Hagan lío". En Buenos Aires, el "lío" fue sonoro, electrónico y profundamente comunitario.