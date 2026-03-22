Operativo en alta mar con Fuerzas Armadas y EE.UU.: decomisan cargamento millonario

Incautación de cerca de 2 toneladas y detención de cinco personas en operativos en el océano

Operativo en alta mar entre Fuerzas Armas y EE.UU. permitió decomisar droga y detener a cinco ecuatorianos.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador ejecutaron el 21 de marzo dos operaciones contra el crimen organizado en el mar, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, logrando la incautación de sustancias sujetas a fiscalización y la aprehensión de ciudadanos ecuatorianos en aguas internacionales cercanas a Galápagos.

El operativo dejó como resultado el decomiso de aproximadamente dos toneladas de droga y la captura de cinco personas, en una acción que se desarrolló al sureste de Galápagos, en una zona estratégica utilizada por redes del narcotráfico para el traslado de cargamentos ilícitos.

Según información oficial, estas acciones representan un impacto significativo para las estructuras criminales, debido al alto valor económico de la droga incautada en mercados internacionales, lo que evidencia la magnitud de las operaciones ejecutadas en alta mar.

BOLETÍN DE PRENSA



ECUADOR Y ESTADOS UNIDOS: NUEVOS GOLPES A LOS

GRUPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL MAR



2 operaciones de gran escala generaron millonaria afectación a la economía

criminal



(VIDEO REFERENCIAL)

#Yosoynaval#siemprearumbo pic.twitter.com/YaM2HWAkz5 — Armada del Ecuador (@armada_ecuador) March 21, 2026

Operativos contra el narcotráfico en Ecuador

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Las autoridades detallaron que las sustancias decomisadas tendrían un valor estimado de 50 millones de dólares en el mercado estadounidense y hasta 70 millones de dólares en el europeo, lo que configura un golpe directo a las finanzas de las organizaciones delictivas.

Las intervenciones se realizaron como parte de la cooperación internacional entre Ecuador y Estados Unidos, enfocada en frenar el tráfico de drogas en rutas marítimas, consideradas clave dentro del circuito del narcotráfico en la región.

“Se trata de un duro golpe a la economía criminal”, señala el informe, al destacar que este tipo de operaciones afectan la capacidad operativa de las mafias dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas.

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