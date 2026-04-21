Paso a paso: Cómo consultar tus aportes y descargar el historial laboral del IESS

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Los aportes mensuales al IESS permiten acceder a prestaciones como atención médica, subsidios, pensiones, cesantía, montepío e invalidez.

El historial laboral es un documento donde constan los empleadores, los sueldos reportados y los meses aportados.

El afiliado puede obtener el historial laboral desde el portal del IESS ingresando con su cédula y clave.

Los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) son los valores mensuales que se descuentan del sueldo de una persona afiliada (y que también paga su empleador) para financiar la seguridad social en Ecuador. Es decir, son contribuciones obligatorias que van a un fondo común que administra el IESS.

Con esos aportes se cubren prestaciones como atención médica, subsidios por enfermedad o maternidad, pensiones de jubilación, montepío, invalidez, riesgos del trabajo y otras prestaciones económicas y de salud. Es parte de un sistema solidario donde los aportes de los afiliados activos ayudan a financiar las prestaciones de quienes hoy reciben beneficios.

En el caso de un trabajador en relación de dependencia, el aporte se compone de una parte que paga el trabajador (se descuenta de su sueldo) y otra que paga el empleador. En el caso de afiliados voluntarios o por cuenta propia, la persona asume el 100 % del aporte. El porcentaje se calcula sobre la remuneración declarada.

Esos aportes quedan registrados, mes a mes, en el historial laboral, que es el documento donde se ve para qué empleador se trabaja, cuánto se gana y qué meses se aportó.

¿Por qué es importante consultar tus aportes al IESS?

Consultar los aportes al IESS es importante porque permite verificar que el empleador está cumpliendo con sus obligaciones y que el historial laboral del empleado está correcto. Es la única forma de asegurarse de que cada mes trabajado realmente cuenta para sus futuros beneficios de seguridad social.

También es clave porque los aportes determinan derechos como atención médica, subsidios por enfermedad o maternidad, pensión de jubilación, cesantía y montepío. Si hay errores o meses faltantes, esos beneficios pueden retrasarse o incluso negarse.

¿Cómo descargar el historial laboral del IESS?

Descargar el historial laboral del IESS es un trámite sencillo y totalmente en línea, que pone a disposición el instituto: